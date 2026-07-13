Meteorologi svarijo pred morebitnim nevarnim dogajanjem #animaciija

Današnji dan bo precej jasen in vroč, jutri popoldne pa je že pričakovati spremembo vremena. Na agenciji za okolje (Arso) napovedujejo, da bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti z možnostjo krajevnih neviht. Da je prebivalce treba obvestiti pred potencialno nevarno situacijo, pa so opozorili na spletnem portalu Neurje.si. Po vsej državi medtem še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

"Situacija, o kateri še nihče ne piše, pa je vredno obvestiti pred potencialno nevarno situacijo," so torkovo vremensko napoved naznanili na profilu Neurje.si.

Kot so zapisali, bo v torek popoldne oziroma proti večeru Slovenijo predvidoma od zahoda zajela močna nevihtna linija, ki bo nastala ob hladni fronti in se hitro pomikala proti vzhodu. "Zaradi izrazitega vetrovnega striga ter vpliva vetrovnega stržena bodo v ospredju predvsem zelo močni, krajevno tudi siloviti sunki vetra, ki lahko povzročijo škodo. Ob prehodu nevihtne linije pričakujemo še intenzivne nalive, veliko udarov strel ter lokalno tudi večjo točo," so še opozorili.

Neurje z lokalno točo je nekatere dele države zajelo tudi v soboto. O manjši toči so denimo poročali z območja Dramelj in Pletovarja, večja toča pa je klestila v Tržiču. Nevihte so spremljali močnejši nalivi in sunki vetra, ki so ponekod povzročali težave. Veter je podiral drevesa in odkrival ostrešja objektov, objekte pa je ponekod ogrožala tudi meteorna voda.

Vročina še ne bo popustila

Da lahko v Sloveniji ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič. Po njegovih navedbah se bodo popoldanske temperature v prihodnjih dneh večinoma gibale od 30 do največ 35 stopinj Celzija. Vročino bodo spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, z začetkom v torek in vse tja do konca tedna. "Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte. Ne bodo pa nastajale vsak dan povsod," je povedal.

Predvidoma ob koncu tedna bo nato Slovenijo prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. "Kot kaže, bo v prihodnjem tednu, tam po 19. juliju, verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine," je dejal.

Temperatura slovenskega morja se v teh dneh giblje med 27 in 28 stopinjami Celzija. Po besedah Gregorčiča so takšne temperature visoke, niso pa rekordno visoke. "Vemo, da so rekordno visoke vrednosti za mesec julij nekje med 30 in 31 stopinj Celzija. Zaenkrat tako visoko ne gre, se bo pa tudi temperatura morja verjetno do petka še nekoliko dvignila," je še povedal za STA.

Po vsej državi medtem do nadaljnjega še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V tem času je prepovedano požiganje, kurjenje in prižiganje ognja v naravnem okolju. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki bi lahko povzročile požar.