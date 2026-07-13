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Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
20.30

Osveženo pred

46 minut

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urugvajska nogometna reprezentanca Marcelo Bielsa Diego Forlan SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 20.30

46 minut

Nekdaj zvezdnik Manchester Uniteda

Diego Forlan vsaj za eno leto prevzema reprezentanco Urugvaja

Avtor:
STA

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Diego Forlan | Diego Forlan | Foto Guliverimage

Diego Forlan

Foto: Guliverimage

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda Diego Forlan bo začasno prevzel vodenje urugvajske nogometne reprezentance, potem ko je po neuspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu selektorski položaj zapustil Marcelo Bielsa.

Urugvaj je izpadel v skupinskem delu prvenstva, saj je osvojil le dve točki v skupini H z remijema proti Savdski Arabiji (1:1) in Zelenortskimi otoki (2:2), izgubil pa s Španijo (0:1). Marcelo Bielsa je po razočaranju prevzel odgovornost za slabe rezultate in neprepričljive predstave svoje reprezentance ter odstopil.

Predsednik Urugvajske nogometne zveze Ignacio Alonso je za televizijsko postajo Teledoce že nedeljo povedal, da je 47-letni Diego Forlan navdušen nad možnostjo prevzema reprezentance. V ponedeljek je zveza dokončno potrdila novico.

Forlan je v nogometni karieri reprezentanco dosegel 36 golov na 112 tekmah. Zdaj je prevzel vodenje ekipe vsaj do marca 2027. Ob tem bo prevzel tudi vodenje urugvajske reprezentance do 20 let. Doslej je kot trener vodil le urugvajskega prvoligaša Penarol, leto pozneje pa še klub iz druge lige.

V igralski karieri je dve sezoni igral za Manchester United, igral pa je tudi za Atletico Madrid, Inter Milano in Villarreal.

urugvajska nogometna reprezentanca Marcelo Bielsa Diego Forlan SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
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