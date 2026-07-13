Velika škoda: takšne so posledice sobotnega neurja na Dolenjskem #foto

Močno neurje z vetrom je v soboto povzročilo številne težave na Dolenjskem. Veter je razkrival strehe, podiral drevesa in poškodoval objekte, zaradi česar so imeli gasilci in druge pristojne službe veliko dela.

Zaradi posledic neurja je bilo treba odstranjevati podrta drevesa in odpravljati druge nevarnosti na cestah.

"Škoda je ogromna"

Ponekod so bile poškodovane strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov. "Škoda je ogromna, katastrofalna škoda je vidna tudi v gozdovih," je povedal Janez Lekše, mladi gospodar kmetije v Hudenjah in podžupan Občine Škocjan in se zahvalil vsem, ki so priskočili na pomoč.

Posledice neurja v vaseh Hudenje in Grmovlje

Foto: Janez Lekše

Foto: Janez Lekše

Foto: Janez Lekše

Foto: Janez Lekše

Foto: Janez Lekše

Foto: Janez Lekše Foto: Janez Lekše