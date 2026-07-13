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Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
14.00

Osveženo pred

46 minut

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Slavko Vinčič SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 FIFA

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 14.00

46 minut

Seznam kandidatov za sojenje na zadnjih tekmah SP 2026

Ogromna čast za Slavka Vinčića, to bi bila krona kariere!

Avtor:
R. P.

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić ostaja kandidat za deljenje pravice na največjih tekmah SP 2026. | Foto Reuters

Slavko Vinčić ostaja kandidat za deljenje pravice na največjih tekmah SP 2026.

Foto: Reuters

Slovenski sodnik Slavko Vinčić ostaja v igri za največjo čast, kar jo lahko doživijo nogometni delivci pravice. Mariborčan se je znašel na skrčenem seznamu kandidatov, ki bi lahko prišli v poštev za sojenje na zadnjih tekmah letošnjega mundiala. Tako obstaja možnost, da bi lahko 46-letni Slovenec sodil tudi veliki finale SP 2026!

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Slavko Vinčić že vrsto let spada med najboljše nogometne sodnike v Evropi. Vrhunec kariere je doživel leta 2024, ko mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) podala odgovorno, a še kako prestižno vlogo sojenja v finalu lige prvakov med madridskim Realom in Borussio Dortmund. To pa sta ravno kluba, ki ju globoko v svojem srcu nosi angleški zvezdnik Jude Bellingham. Na tem SP 2026 mu gre imenitno, dosegel je že šest zadetkov in trem levom pomagal do preboja v polfinale, kjer jih čaka zadnji svetovni prvak Argentina.

Slovenec med 13 izbranci

Glede na poročanje španskega športnega dnevnika Mundo Deportivo obstaja možnost, da bi lahko Slavko Vinčić na tem SP 2026 sodil tudi na srečanju, na katerem bi nastopil Bellingham. Na mundialu bodo namreč odigrane le še štiri tekme – dva polfinala (Španija–Francija in Anglija–Argentina), tekma za tretje mesto in veliki finale. Za zdaj je jasno le, da bo torkovo polfinalno poslastico med Francijo in Španijo sodil Salvadorec Ivan Barton, za preostale tri tekme pa je še "odprt natečaj".

Slavko Vinčić je nazadnje sodil na srečanju med Mehiko in Ekvadorjem, ko je bilo veliko govora o izključitvi zvezdnika Ekvadorja Piera Hincapieja. | Foto: Guliverimage Slavko Vinčić je nazadnje sodil na srečanju med Mehiko in Ekvadorjem, ko je bilo veliko govora o izključitvi zvezdnika Ekvadorja Piera Hincapieja. Foto: Guliverimage

Mundo Deportivo, ki prihaja sicer iz Barcelone, je postregel z najnovejšim skrčenim seznamom sodniških kandidatov za zadnje tekme na SP 2026. Na njem se je znašlo le 13 delivcev pravice, v čast in ponos Slovenije pa je med njimi tudi Slavko Vinčić. 46-letni Mariborčan je na tem prvenstvu vodil tri tekme.

V skupinskem delu je sodil na tekmah med Brazilijo in Marokom (1:1) ter Alžirijo in Jordanijo (2:1), v izločilnem delu pa je delil pravico na srečanju šestnajstine finala med Mehiko in Ekvadorjem (2:0). S tem je izenačil slovenski rekord, kar zadeva število sojenih tekem na mundialu. Njegov rojak Damir Skomina je na SP 2018 prav tako sodil na treh tekmah, zdaj pa lahko Vinčić, ki je bil na SP 2022 v Katarju na delu na dveh tekmah, še izboljša rekord.

Na seznamu kandidatov za zadnje tekme SP 2026 so:

Slavko Vinčić (Slovenija), Szymon Marciniak (Poljska), Glenn Nyberg (Švedska), Espen Eskas (Norveška), Maurizio Mariani (Italija), Joao Pinheiro (Portugalska), Alireza Faghani (Iran), Adham Makhadmeh (Jordanija), Jalal Jayed (Maroko), Ivan Barton (Salvador), Ismail Elfath (ZDA), Jesus Valenzuela (Venezuela) in Wilton Sampaio (Brazilija).

Bo še drugič zapored sodil Poljak?

Mariborčanu se nasmiha priložnost, da bi že tako bogato sodniško kariero kronal z največjim dosežkom, o katerem sanjajo številni delivci pravice. Na letošnjem svetovnem prvenstvu imajo sodniki ogromno dela. Prah dvigajo številne novosti, skoraj ni tekme, po kateri se ne bi razpredalo o kateri izmed spornih odločitev. Veliko jih je povezanih s tehnološkimi pripomočki, ki naj bi pomagali sodnikom do čim pravičnejših odločitev. Nanašajo se na različna področja, od posredovanja VAR do posebnih senzorjev v igralni žogi, ki naj bi olajšali odločitve pri ocenah morebitnih nedovoljenih položajev.

Poljak Szymon Marciniak je sodil zadnji finale SP. | Foto: Guliverimage Poljak Szymon Marciniak je sodil zadnji finale SP. Foto: Guliverimage

Na zadnjem SP v Katarju je v finalu sodil Poljak Szymon Marciniak. Ker še vedno spada med najboljše sodnike na svetu, so pri Mundo Deportivu prepričani, da bi lahko tudi letos sodil katero izmed zadnjih tekem na prvenstvu. Na tem mundialu je namreč do zdaj sodil le dve tekmi, obe v skupinskem delu (Argentina proti Alžiriji in Egipt proti Iranu).

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