Kraljevi klub Real Madrid v zadnjih sezonah ne more biti pretirano zadovoljen z dosežki. Rezultatsko krivuljo bo skušal na bolje spremeniti nov trener Jose Mourinho, ki lahko z užitkom spremlja nastope svojih varovancev na SP 2026. Ne le, da blestijo in izstopajo v zadetkih, ampak so celo poskrbeli za nov rekord. Ta je presežen po neverjetnih 72 letih!

Ko je vroči angleški reprezentant Jude Bellingham v noči na nedeljo v podaljšku zatresel norveško mrežo in popeljal Otočane do popolnega preobrata (2:1), ta je na koncu dvoboja tudi zadoščal za preboj v polfinale, je padel 72 let star rekord svetovnih prvenstev. Mladi Anglež si nogometni kruh v klubskem svetu služi pri madridskemu Realu.

Jude Bellingham je v četrtfinalu dvakrat zatresel norveško mrežo in popeljal Anglijo v polfinale. Foto: Reuters

Če s kraljevim klubom v zadnji sezoni ni dosegal želenih rezultatov, trpela pa je tudi njegova strelska statistika, igra v zadnjih tednih v reprezentančnem dresu na SP 2026 kot prerojen. Selektor Thomas Tuchel mu je vlil dodatne energije, norveški obrambi pa se bo še dolgo pojavljal v nočnih morah, saj je z dvema zadetkoma izločil vikinge s tekmovanja.

Njegov podvig pa so z navdušenjem in ponosom pozdravili tudi v Madridu. Privrženci Reala so vajeni, da njihovi ljubljenci postavljajo mejnike. To, kar uspeva nogometašem kraljevega leta letos na mundialu na drugi strani velike luže, je tako veličastno, da je padel svetovni rekord. Še nikoli se ni zgodilo, da bi nogometaši enega kluba na največjem tekmovanju na svetu dosegli vsaj 19 zadetkov. Zvezdnikom Reala je, ker pa jih kar še nekaj ni reklo zadnje, saj so se uvrstili v polfinale, bi lahko do konca SP 2026 padla celo čarobna meja dvajsetih zadetkov!

Mbappe jih je dal osem, Vinicius polovico manj

Kylian Mbappe bi lahko še na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu osvojil naslov najboljšega strelca. Foto: Guliverimage Bellingham je pri strelski rapsodiji Realovih nogometašev sodeloval s šestimi zadetki, še dva več je na SP 2026 dosegel Kylian Mbappe, ki si z Lionelom Messijem (Inter Miami) deli tudi prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Francoz še čaka na svoj velik trenutek pri Realu. Čeprav zadeva kot po tekočem traku, pogreša lovorike. Bo sezona 2026/27 po tako učinkovitih predstavah na SP vendarle predstavljala prelolmnico?

S štirimi goli je pomemben delež k novemu rekordu prispeval še en superzvezdnik Reala. To je Vinicius Junior, ki se po žalostnem izpadu z Brazilijo še pogaja z vodstvom belih baletnikov o podaljšanju sodelovanja. Tega bi si zelo želel tudi novi trener Jose Mourinho, iz tabora igralca pa za zdaj še ni novih informacij, tako da bi lahko saga o (ne)podaljšanju sodelovanja s strani Viniciusa, trenutna pogodba z Realom se mu izteče prihodnje leto, še dolgo časa polnila naslovnice.

Vinicius Junior je na SP 2026 zadel v polno štirikrat, a z Brazilijo končal pot že v osmini finala. Foto: Reuters

Poleg Mbappeja (8), Bellinghama (6) in Viniciusa (4) je pri rekordni strelski beri Reala na SP 2026 sodeloval tudi mladi Turek Arda Güler. V polno je zadel enkrat, a se z reprezentanco, to je bilo veliko presenečenje, od tekmovanja poslovil že po skupinskem delu.

Bo padla čarobna meja dvajsetih?

Real se je tako podpisal pod 19 zadetkov na letošnjem svetovnem prvenstvu. Kraljevi klub je s tem pisal zgodovino in popravil prejšnji rekord, ki so si ga z 18 zadetki delili madžarski Honved (SP 1954 – takrat je zgolj Sandor Kocsis dosegel 11 zadetkov), nemški Bayern München (SP 2014 – največ zadetkov (pet) je prispeval Thomas Müller) in francoski PSG (SP 2022 – takratni kralj strelcev Kylian Mbappe je dal osem, najboljši igralec tekmovanja in prvak Lionel Messi pa sedem zadetkov).

Federico Valverde, še eden izmed zvezdnikov Reala, je na SP 2026 doživel razočaranje, saj je z Urugvajem izpadel že po skupinskem delu. Foto: Reuters

Real bo zdaj stiskal pesti, da bi Mbappe in Bellingham zadržala vročo strelsko formo tudi v odločilnih spopadih za najvišja mesta. Zanimivo je, da se bo Francoz pri tem pomeril proti novopečenemu klubskemu soigralcu, saj si bo v sezoni 2026/27 v Madridu delil slačilnico tudi s španskim branilcem Marcom Cucurello.