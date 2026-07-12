"Pravila so pravila. Ne moremo jih spremeniti. Ampak s to odločitvijo je uničil tekmo. To je moje mnenje. Ne vem, kaj bi sodnik lahko naredil drugače, a tega ne bi smel storiti," se je po bolečem porazu z Argentino kapetan Švice Granit Xhaka dotaknil rdečega kartona Breelu Embolu, zaradi katerega so Švicarji od 72. minute igrali z igralcem manj.

Nogometaši Argentine po četrtfinalni zmagi nad Švico, do katere so prišli v podaljšku in ob številčni premoči, še naprej lahko upajo na ubranitev naslova, za Švicarje pa je mundiala konec. Po tekmi, ki se je končala s 3:1, je bilo ogromno govora o rdečem kartonu švicarskemu zvezdniku Breelu Embolu, zaradi katerega so bili od 72. minute z igralcem manj na zelenici.

Švicarji so v 67. minuti izenačili, pet minut zatem pa so se stvari zanje močno poslabšale. Sodnik Joao Pinhero je takrat pokazal rumeni karton Leandru Paredesu, ko se je na tleh znašel Embolo. Po posredovanju VAR pa je Portugalec spremenil odločitev, saj je bilo razvidno, da je napadalec Švice zaigral prekršek.

Zaradi simuliranja je prejel rumeni karton. Ker je bilo to že njegov drugi na tej tekmi, je moral predčasno z igrišča. Švicarji so bili začudeni, izključeni napadalec pa je igrišče zapuščal vidno pretresen in v solzah. Ob koncu rednega dela zmagovalca ni bilo (1:1), sledil je podaljšek, v njem pa dva gola Argentine za napredovanje v polfinale z Angijo.

"Pravila so pravila, ne moremo jih spremeniti, ampak s to odločitvijo je uničil tekmo." Foto: Reuters

"Težko je takoj po tekmi najti prave besede. Zelo grenak priokus za nas. Mislim, da smo igrali dobro, da smo celo čutili, da bi lahko naredili nekaj velikega. Ampak žal, to je nogomet," je po porazu za švicarske medije dejal kapetan Granit Xhaka.

Ni se mogel izogniti vprašanju o rdečem kartonu Embolu in dejstvu, da je to pravilo v veljavi šele od tega svetovnega prvenstva. "To je velika odločitev, ki je popolnoma spremenila tekmo. Zelo boli. Pravila so pravila, ne moremo jih spremeniti, ampak s to odločitvijo je uničil tekmo. To je moje mnenje. Ne vem, kaj bi sodnik lahko naredil drugače, a tega ne bi smel storiti," je razmišljal Xhaka in priznal, da je bilo v slačilnici zelo turobno vzdušje. Med najbolj razočaranimi je bil prav Embolo.

"Je naš zelo pomemben igralec, tako na igrišču kot zunaj njega. Seveda je bil zelo razočaran. V njegovih očeh sem videl solze, ker ni mogel razumeti, zakaj je bil izključen," je še dodal kapetan. Embolu, ki ga je po porazu tolažila družina, so v bran stopili tudi drugi soigralci, pa tudi selektor.

Foto: Reuters

"Zagotovo potrebuje čas, da to predela. Zanj je še težje kot za druge. Ni se lahko spopasti s takim trenutkom. Mi in vsa Švica smo ponosni na to, kar je dosegel na tem turnirju. Zdaj pa si mora najprej opomoči in preživeti nekaj časa z družino," je o rojaku dejal Manuel Akanji, selektor Murat Yakin pa pristavil: "Več kot očitno je, da je strt. Obtoževati ga bi bilo absurdno. Boli ga, boli nas."