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Avtor:
STA

Četrtek,
6. 8. 2026,
10.49

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Natisni članek
Isaac Del Toro Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG

Četrtek, 6. 8. 2026, 10.49

1 ura, 9 minut

Podaljšanje pogodbe

Del Toro svojo prihodnost vezal na Pogačarjevo ekipo UAE

Avtor:
STA

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Tadej Pogačar Isaac Del Toro | Mehičan Isaac del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo UAE Team Emirates-XRG. | Foto Guliverimage

Mehičan Isaac del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo UAE Team Emirates-XRG.

Foto: Guliverimage

Mehičan Isaac del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo UAE Team Emirates-XRG, v kateri nastopa tudi prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Del Toro, ki je star šele 22 let, se je od prihoda v ekipo hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih v poklicnem kolesarstvu.

Po prelomni zmagi na dirki Tour de l'Avenir leta 2023 je Mehičan v ekipi UAE izjemno napredoval ter se razvil v enega najboljših kolesarjev za etapne dirke. Postal je ključni člen dolgoročnih ambicij moštva, je v izjavi za javnost objavila ekipa iz Združenih arabskih emiratov.

Letošnja sezona je nov pomemben korak v razvoju del Tora. Mladi hribolazec ima že sedaj za seboj najboljšo sezono doslej. Na dirki po Franciji je v skupnem seštevku zasedel tretje mesto, ob tem pa osvojil etapno zmago in belo majico. Dosegel je tudi pomembne zmage na dirkah po UAE, od Tirenskega do Jadranskega morja in Auvergne-Rhone-Alpes.

"V tej ekipi se počutim kot doma. Delimo si ambicije, strast do dirkanja in željo po nenehnem napredku." | Foto: Reuters "V tej ekipi se počutim kot doma. Delimo si ambicije, strast do dirkanja in željo po nenehnem napredku." Foto: Reuters

"Vsako sezono se naučim kaj novega"

"Zelo sem vesel, da nadaljujem to pot z ekipo UAE. Od trenutka, ko sem se pridružil ekipi, so vsi verjeli vame in mi zagotovili najboljše okolje za razvoj, tako kolesarski kot osebnosten. Vsako sezono se naučim kaj novega od svojih sotekmovalcev in ljudi okoli sebe ter čutim, da nenehno napredujem," je za svojo ekipo povedal Mehičan.

"V tej ekipi se počutim kot doma. Delimo si ambicije, strast do dirkanja in željo po nenehnem napredku. Dolgoročni podpis mi vliva veliko samozavesti, saj vem, da sem na pravem mestu za svojo prihodnost, Skupaj smo že dosegli nekaj izjemnih zmag, a iskreno verjamem, da najboljše šele prihaja. Veselim se nadaljnjega razvoja s to ekipo in boja za zmage na največjih svetovnih dirkah," je dodal del Toro.

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