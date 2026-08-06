Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Četrtek,
6. 8. 2026,
10.32

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61

Natisni članek

Natisni članek
Neja Dvornik alpsko smučanje

Četrtek, 6. 8. 2026, 10.32

1 ura, 20 minut

Priprave

Neja Dvornik po uspešni rehabilitaciji na priprave na Novo Zelandijo

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61
Neja Dvornik | Morda se počutim celo bolje kot lani v tem času, zato se odhoda v Novo Zelandijo res veselim." | Foto Aleš Fevžer

Morda se počutim celo bolje kot lani v tem času, zato se odhoda v Novo Zelandijo res veselim."

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik bo največji snežni del priprav na novo sezono letos opravila na Novi Zelandiji. Po uspešno opravljenem poletnem programu in rehabilitaciji po poškodbi gležnja, ki je močno skrajšala prejšnjo olimpijsko sezono, se počuti zelo dobro. Odločila pa se je tudi za spremembo.

"Počutim se celo bolje kot lani v tem času, zato se odhoda na Novo Zelandijo res veselim. Pred odhodom sem dvakrat trenirala tudi v smučarski dvorani in že tam sem se na smučeh počutila zelo dobro, na splošno bolje kot lani v tem obdobju," je v izjavi za javnost pred potjo povedala Dvornik.

Odločila se je za spremembo

Letos se je odločila za spremembo in namesto Argentine za ključni pripravljalni sklop na snegu izbrala Novo Zelandijo. Tam bo preživela mesec dni, načrtuje do 25 smučarskih dni.

"Zaključujem daljše poletne priprave in počutim se dobro, močno ter fizično pripravljeno, da na snegu še izboljšam svoje smučanje. Morda se počutim celo bolje kot lani v tem času, zato se odhoda v Novo Zelandijo res veselim. Priprave v Ushuaii v Argentini so bile daleč od slabih, vendar smo si letos želeli manjšo spremembo. Verjamemo, da lahko na Novi Zelandiji najdemo še kakšno nadgradnjo in naredimo kakovosten korak naprej," je pred potjo povedala Dvornik.

"Pripravljena sem dati maksimum v vseh 30 dneh, od katerih bo največ 25 smučarskih." | Foto: Filip Barbalić "Pripravljena sem dati maksimum v vseh 30 dneh, od katerih bo največ 25 smučarskih." Foto: Filip Barbalić

Polno motivirana

Pomemben del poletja je predstavljala tudi rehabilitacija, ki je potekala brez zapletov in skladno z zastavljenim načrtom. "Tudi zaradi dobro opravljene rehabilitacije je kondicijski del priprav potekal praktično brez komplikacij. Vse je šlo po načrtu, zato sem zelo zadovoljna in vesela, da sem trenutno v dobrem stanju."

Dnevi na snegu na Novi Zelandiji bodo zelo pomembni. "Pripravljena sem dati maksimum v vseh 30 dneh, od katerih bo največ 25 smučarskih. Po vrnitvi domov bo čas za priprave na evropskih ledenikih hitro minil in nova sezona bo kmalu pred vrati. Poletne snežne priprave so zato ključnega pomena. Na Novo Zelandijo odhajam polno motivirana, da naredim naslednji korak v svojem smučanju," je dodala slovenska reprezentantka v tehničnih disciplinah.

Preberite še:

Lara Gut Behrami
Sportal Po hudi poškodbi konec velike kariere Lare Gut-Behrami
Žan Kranjec Nordica
Sportal Žan Kranjec po veliki spremembi zadovoljen
Henrik Kristoffersen
Sportal Smučarski as se je razveselil rojstva drugega otroka
Neja Dvornik alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.