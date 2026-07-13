Messi ne bi smel igrati za Argentino: novo pravilo zveze dviguje prah

Argentinska nogometna reprezentanca se pripravlja na polfinalni obračun svetovnega prvenstva proti Angliji, medtem pa v deželi aktualnih svetovnih prvakov odmeva novo pravilo, zaradi katerega bi Lionel Messi, če bi danes začenjal svojo nogometno pot, ostal brez pravice nastopa za Argentino.

Argentina po nekaj dramatičnih tekmah še vedno sanja o uspešni obrambi naslova. Aktualni svetovni prvaki, ki so pred štirimi leti v finalu mundiala v Katarju po izvajanju enajstmetrovk ugnali Francijo, na poti do polfinala tokrat niso bili posebej suvereni.

Že v šestnajstini finala jim je nepričakovano veliko težav povzročila reprezentanca Zelenortskih otokov, ki so jo Argentinci ugnali šele po podaljšku. Pestro je bilo tudi v osmini finala, kjer je četa Lionela Scalonija proti Egiptu zaostajala že z 0:2, a se je ob koncu tekme čudežno vrnila in s preobratom izločila faraone. V četrtfinalu so bili proti Švici znova potrebni podaljški.

V polfinalu Argentince zdaj čaka z naskokom najzahtevnejša ovira na njihovi letošnji poti. Anglija bo zahteven zalogaj, Harry Kane je ta hip eden najboljših napadalcev na svetu, na tem prvenstvu pa ima tudi izdatno pomoč razpoloženega Juda Bellinghama, ki je v četrtfinalu lastnoročno poskrbel, da so Otočani preskočili Norveško.

Da ne bi pobegnili v tujino

V Argentini kljub vsemu verjamejo, da je reprezentanca, ki ji poveljuje Lionel Messi, znova zmožna poseči po najprestižnejši lovoriki v svetu nogometa. Osemkratni dobitnik zlate žoge v deželi branilcev naslova uživa status božanstva, kljub temu pa so na Argentinski nogometni zvezi letos sprejeli pravilo, ki bi lahko Argentince prikrajšalo za naslednjega Messija. Argentino v sredo ob 21. uri čaka polfinalni obračun z Anglijo. Foto: Guliverimage

Če bi Messi danes začenjal svojo nogometno pot, zanj mesta v reprezentanci ne bi bilo. Za to bi bilo krivo pravilo, ki je začelo veljati februarja in mladim nogometašem, ki svojo prvo profesionalno pogodbo podpišejo na tujih tleh, prepoveduje igranje za izbrano vrsto.

Zveza želi s tem zavarovati domače klube, ki razvijajo talentirane mlade igralce, nato pa ostanejo brez primernega nadomestila, ko se ti s trebuhom za kruhom odpravijo na tuje zelenice. V Argentini lahko mladi nogometaši profesionalne pogodbe podpišejo od 16. leta starosti, vso moč nad njihovimi odločitvami ob podpisih prvih pogodb pa imajo starši. Klubi tako niso upravičeno do odškodnin, prejmejo le nadomestilo za razvoj igralcev.

Odgovorni na zvezi so prepričani, da so s tem argentinski klubi oškodovani, težavo pa bodo skušali rešiti tako, da bodo mladeničem, ki prve profesionalne pogodbe podpišejo v tujini, zaprli vrata do reprezentanc, mlajših selekcij in članske izbrane vrste.

Poleg Messija tudi junak iz Katarja Za reprezentanco ob sprejetju takšnega pravila ne bi bilo prostora niti za Emiliana Martineza. Foto: Reuters

Takšno pravilo bi v preteklosti seveda pomenilo, da v argentinski reprezentanci ne bi bilo prostora za Lionela Messija. Ta je sicer prve nogometne korake naredil v domačem klubu Newell's Old Boys, ko je imel 13 let, pa se je preselil v La Masio, slovito akademijo Barcelone.

Na enako težavo bi naletel še en junak velikega katarskega uspeha, vratar Emiliano Martinez, ki je leta 2010 zapustil domači Independiente in se pridružil mladinskemu pogonu Arsenala. Brez pravice nastopa za izbrano vrsto bi bil tudi Giuliano Simeone, ki se je leta 2019 pridružil očetu Diegu Simeoneju pri madridskem Atleticu.

Po poročanju argentinskih medijev naj bi kapljo čez rob predstavljal primer Lucasa Scarlata, 16-letnega vezista, ki je brez podpisa profesionalne pogodbe zapustil River Plate in okrepil vrste italijanske Parme. Po tem prestopu je argentinska zveza ukrepala z uvedbo novega pravila.