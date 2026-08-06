Po tajnem sestanku preobrat: Fifa priznala napake in se opravičila

Vodstvo Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo "polno podporo" predsedniku Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev.

Sestanek, ki je bil zaprt za javnost, je potekal na afriškem sedežu Fife v kompleksu Mohamed VI v mestu Sale blizu Rabata. Pozno zvečer je nato vodstvo Fife izdalo izjavo, v kateri je priznalo, "da je po tem, ko je predlog pricurljal v javnost, prišlo do napak". Za te napake so se pri Fifi opravičili in se zavezali, da bodo zagotovili, da se kaj takega ne bo ponovilo.

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"Generalni sekretar Fife in člani vodstva so ponovno izrazili polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu kot edinemu predsedniku, ki ga je izvolilo 211 nacionalnih zvez, članic Fife," je zapisano v izjavi svetovne krovne organizacije.

"Predsednik Fife je prav tako vnovič izrazil polno podporo generalnemu sekretarju in upravi Fife za njihovo izjemno delo pri uresničevanju njegove vizije." To po mnenju Infantina kaže tudi izjemno dobro izvedeno nedavno svetovno prvenstvo, "ker smo delali kot ena ekipa".

Srečanja so se udeležili predsednik Infantino, generalni sekretar Mattias Grafstroem in člani upravnega odbora Fife. Razprave so se osredotočale na potrebo po izboljšanju procesov po umiku predloga Fife Forward Enterprise (FFE). "Fifa ne bo dopustila nobenih napadov na svojo integriteto in bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega ugleda," je zapisano v uvodu sporočila.

Vodstvo Fife je trdno prepričano, da bodo izsledki srečanja v Maroku okrepili upravljanje Fife, pomagali povrniti zaupanje v organizacijo ter omogočili enotne in transparentne priprave na prihajajoče velike dogodke in izzive, "hkrati pa bodo pri Fifi nadaljevali svoje poslanstvo razvoja nogometa po vsem svetu".

Na srečanju je Fifa priznala napake. Člani sestanka so se strinjali, da niso imeli namena, da bi se svet Fife in nacionalne zveze počutili izključene iz postopka, ter da bi bilo treba postopek voditi drugače. Priznali so tudi, da je do napak prišlo po tem, ko je predlog že pricurljal v javnost oziroma medije.

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Obljubljajo spremembe in zaščito ugleda Fife

V ločenem pismu, naslovljenem na svet Fife in nacionalne zveze članice, je Fifa prav tako izrazila opravičilo za te napake ter podala zavezo, da se v prihodnje ne bodo ponovile. Izvedla bo pregled tega primera, poročilo pa bo predstavila svetu Fife na njegovem naslednjem predvidenem zasedanju.

Kot je bilo že sporočeno, predlog FFE, ki bi sicer zahteval odobritev nacionalnih zvez članic in sveta Fife, ni več aktualen. Po umiku projekta je Fifa sklenila, da ne bo več dopuščala napadov na svojo integriteto, načela dobrega upravljanja in ustrezne postopke ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega imena in ugleda.

"Iz vsake izkušnje se je mogoče kaj naučiti", zato bo Fifa na podlagi te izkušnje še naprej izboljševala svoje procese. "Vendar pa je v tem primeru treba poudariti, da so bili, kljub storjenim napakam, vsi ukrepi izvedeni v popolni skladnosti s pravnimi in postopkovnimi pravili Fife," so dodali.

Infantino, ki se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je krizni sestanek opravil v Maroku z visokimi predstavniki te zveze. Ta afriška država bo sicer leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko gostila svetovno prvenstvo.

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