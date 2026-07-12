Messi se je oglasil po veliki zmagi in s kletvico razvnel splet #video

Nogometna reprezentanca Argentine si je kot zadnja zagotovila nastop v polfinalu letošnjega svetovnega prvenstva. Branilci naslova so v četrtfinalu v Kansas Cityju po podaljšku s 3:1 premagali Švico, ki se je po rdečem kartonu Embole morala znajti z igralcem manj. Lionel Messi se tokrat ni vpisal med strelce, a je bil kljub temu eden ključnih mož argentinske zmage. Po uvrstitvi med najboljše štiri je navdušenje delil tudi na Instagramu, kjer je z udarnim zapisom hitro pritegnil ogromno pozornosti.

"Ta ekipa je znova trpela, vendar nikoli ne neha verjeti. Spet smo med najboljšimi štirimi na svetu!!! Prekleto, gremo!!!" je na Instagramu zapisal argentinski zvezdnik Lionel Messi.

Objava je v le desetih minutah zbrala milijon všečkov, številka pa še naprej hitro narašča.

Argentino je v vodstvo v deseti minuti popeljal Alexis Mac Allister, ki je zadel po podaji Lionela Messija iz kota. Švicarji so v 67. minuti izenačili prek Dana Ndoyeja, odločitev pa je padla v podaljšku. V 112. minuti je za novo vodstvo Argentine zadel Julian Alvarez, končni izid pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka postavil Lautaro Martinez.

Argentinski selektor: Tokrat je bila sreča na naši strani

Argentinski selektor Lionel Scaloni je po obračunu priznal, da njegova reprezentanca ni prikazala najboljše predstave. "Resnica je, da smo precej trpeli. Vedeli smo, da nas čaka telesno izjemno močna ekipa, ki nam je povzročala veliko težav. V določenih obdobjih tekme nismo našli pravih rešitev," je po dvoboju priznal 48-letni argentinski selektor.

"Tokrat je bila sreča na naši strani. Pobudo na igrišču smo prevzeli šele, ko smo imeli igralca več na igrišču. Moramo biti pošteni do sebe in priznati, veliko zadev bomo morali izboljšati, a po zmagah je vselej veliko lažje odpravljati določene napake," je še dodal Scaloni, tudi vodja zmagovite argentinske izbrane vrste na mundialu pred štirimi leti v Katarju.

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Messi in Argentina tako še naprej sanjata o ubranitvi naslova svetovnih prvakov. Do nove lovorike ju ločita le še dve zmagi.

Polfinalni obračun z Anglijo, ki je sinoči iz prvenstva izločila Norveško, bo v sredo, 15. julija, ob 21. uri v Atlanti. Drugi polfinale bosta dan prej v Dallasu, prav tako ob 21. uri po slovenskem času, igrala Francija in Španija.

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