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Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
12. 7. 2026,
17.22

Osveženo pred

7 minut

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Alexander Sørloth SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Erling Haaland

Nedelja, 12. 7. 2026, 17.22

7 minut

Negativni komentarji na družbenem omrežju

Alexander Sørloth po izpadu s SP deležen groženj

Avtor:
Pe. M.

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Alexander Sørloth | Alexander Sørloth je po četrtfinalnem porazu prejel številne grožnje. | Foto Guliverimage

Alexander Sørloth je po četrtfinalnem porazu prejel številne grožnje.

Foto: Guliverimage

Partnerica norveškega reprezentanta Alexandra Sørlotha Lena Selnes je na družbenem omrežju delila več sovražnih sporočil in groženj, ki sta jih prejela po sobotnem četrtfinalnem porazu z Anglijo.

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Alexander Sørloth in njegova partnerica Lena Selnes sta po včerajšnjem izpadu s svetovnega prvenstva prejela sporočila z grožnjami na družbenih omrežjih, poroča norveški medij Dagbladet.

Norvežan je bil po porazu deležen številnih kritik, potem ko se je po obetavnem protinapadu dva na ena z Erlingom Brautom Haalandom odločil, da ga bo zaključil sam. Norveška je takrat prišla do priložnosti za vodstvo z 2:0, a je ta ostala neizkoriščena. Sørloth je po tekmi dejal, da si "ničesar nisem bolj želel, kot da bi v tisti situaciji žogo podal proti Erlingu, ampak zdelo se mi je, da je kot blokiran".

Erling Haaland | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po tekmi je prejel več groženj. "Prosim, stori samomor, idiot", "Povej svojemu fantu, naj zapusti Norveško in skoči s pečine", "Ubil ga bom" je le nekaj negativnih komentarjev in groženj, ki jih je delila njegova partnerka. 

Selnes je ob tem zapisala, da gre za stvari, ki jim ne želi posvečati veliko pozornosti, a da so ušle nadzoru in jih zato želi javno nasloviti. "Svetovno prvenstvo in nogomet prinašata veliko veselja, a tudi veliko sovraštva. Po takšnih komentarjih sem se odločila, da jih izpostavim. Upam, da bi vsi malo bolj premislili, preden bi objavili takšne komentarje, ne glede na situacijo," je dodala.

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