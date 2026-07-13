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Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
13.13

Osveženo pred

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Ponedeljek, 13. 7. 2026, 13.13

22 minut

Nekdanji član Fife pozval Uefo k uporu

Vprašanje za Čeferina in Uefo: Ima se za boga, zakaj nihče ne ukrepa?

Avtorji:
Ž. L., STA

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Aleksander Čeferin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je v času svetovnega prvenstva deležen hudih kritik, zlasti v Evropi. Vendar pa nekdanji član Fife, švicarski strokovnjak za kazensko pravo Mark Pieth kritizira dejstvo, da skoraj nobena zveza proti Infantinu ne ukrepa, čeprav ima po njegovem mnenju Uefa na čelu z Aleksandrom Čeferinom za to vsa potrebna pooblastila.

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Švicarski strokovnjak za kazensko pravo Mark Pieth je pozval nacionalne zveze, zlasti evropske, naj se postavijo po robu predsedniku Fife Gianniju Infantinu. V pogovoru za časnik Tagesspiegel je nekdanji predsednik odbora Fife za upravljanje predstavil več načinov za odstavitev Infantina, ki je deležen glasnih kritik predvsem v Evropi.

"Fifa je institucionalna zveza. Vsaka članica lahko glasuje, nekoga razreši s položaja ali celo sproži pravni postopek. Vsaka članica Fife ima to možnost," poziv Pietha navaja nemška tiskovna agencija dpa. Pieth je odsotnost tovrstnih prizadevanj pripisal "sistemu Infantino". Kot je izpostavil, etična komisija Fife obstaja le na papirju. Gianni Infantino se je znašel pod plazom ostrih kritik. | Foto: Reuters Gianni Infantino se je znašel pod plazom ostrih kritik. Foto: Reuters

"Znotraj Fife ni neodvisnosti in posledično tudi ni nadzora," je dejal Pieth. "V bistvu je Infantino izpopolnil Blatterjev sistem: njega še bolj vodi želja po moči, vplivu in denarju."

Nihče si ne bi upal napasti 56-letnega švicarskega funkcionarja Infantina, saj velja za "nedotakljivega". "Sam meni, da nad njim ni nikogar razen boga. In znotraj njegove zveze to dejansko tudi drži," je dejal Pieth, ki je med letoma 2011 in 2013 vodil neodvisno komisijo za upravljanje, zadolženo za demokratizacijo Fife. Takrat (med letoma 1998 in 2016) je bil predsednik Fife Joseph Blatter.

Uefa bi lahko zapustila Fifo

Po mnenju Pietha ima evropska zveza Uefa ključno vlogo pri nasprotovanju Infantinu, ki se je med trenutnim mundialom v Severni Ameriki soočil s številnimi obtožbami, tudi o nedovoljenem vplivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Uefa bi lahko rekla: 'To bomo izpeljali sami; zapuščamo Fifo in organiziramo ogromno evropsko prvenstvo.' Seveda bi manjkale številne države, a to svetovno prvenstvo dokazuje, da je Evropa daleč najmočnejša celina v nogometu," je izpostavil Pieth in poslal jasno sporočilo Aleksandru Čeferinu.

"V bistvu se brez Evrope ne zgodi nič in zveze bi morale to moč izkoristiti," je pozval Pieth, ki pa, kot še piše dpa, vseeno ne goji velikih upov: "Uefa bi lahko proti Fifi celo nastopila ostro s sklicevanjem na protimonopolno zakonodajo. Vendar pa v evropskem nogometu očitno ni resnih prizadevanj za združitev in ukrepanje proti Infantinu."

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