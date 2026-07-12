Selektor angleške nogometne reprezentance Thomas Tuchel je po uvrstitvi v polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi priznal, da so imeli njegovi varovanci pri zmagi z 2:1 nad Norveško precej sreče. Prvi zvezdnik norveške izbrane vrste Erling Haaland pa je po bolečem izpadu poudaril, da je reprezentanca kljub porazu navdihnila novo generacijo norveških nogometašev. Po tekmi ni skoparil niti s pohvalami na račun dvakratnega strelca Juda Bellinghama, svojega nekdanjega soigralca pri Borussii Dortmund. Odmeva tudi sodniška odločitev glede žoge, ki je zadel kabel. Kaj pravi selektor Norveške?

"Danes smo si sami otežili delo. Ne morem zanikati, da je uvrstitev med najboljših štiri izjemen uspeh. Ampak ob tem nisem zadovoljen z današnjo predstavo, v nobenem smislu," je v prvi izjavi bil oster 52-letni nemški strateg na klopi treh levov.

"Delali smo veliko napak, nismo bili dovolj hitri, nismo bili dosledni pri naših krepostih. Na koncu smo imeli srečo," je še dejal Thomas Tuchel.

A ob tem je napovedal, da bodo Angleži do polfinala, ki ga bodo igrali v Atlanti v sredo proti zmagovalcu zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, popravili napake. "Boljši bomo. Ne preostane nam drugega. Zdaj je čas za slavje. Nato nas čaka delo. Imamo tri dni."

Jude Bellingham dvakrat v polno

Oba zadetka za zmago Anglije je dosegel Jude Bellingham. Prvega, za izenačenje pri 1:1, je dosegel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, odločilnega pa v tretji minuti podaljška.

Pred tem je bila v rednem delu Norveška nekoliko bolj konkretna, a to ni uspela pretvoriti v zmago. V 55. minuti so ji sodniki tudi razveljavili zadetek.

Jude Bellingham Foto: Reuters

Ekstremne temperature dodatno otežile tekmo

Tekmo so sicer zaznamovale težke razmere z visokimi temperaturami. Ob začetku tekme so v Miamiju namerili 34 stopinj Celzija, pri čemer je bil občutek vročine zaradi visoke vlage še nekoliko večji.

"Težko je bilo na zelenici, šlo je za težko delo," je ocenil Bellingham v prvi izjavi. "Zelo sem hvaležen našim fantom, ki so opravili veliko delo," je predstavo ocenil bolj pozitivno od svojega trenerja.

Forget Haaland and Bellingham’s bromance for a second, that goes all the way back to their Dortmund days. What I really love is the sheer respect England players have for Haaland as a footballer. pic.twitter.com/sZAqPGitRv — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

Erling Haaland: Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti

Prvi norveški zvezdnik Erling Haaland je po porazu poudaril, da je reprezentanca kljub bolečemu izpadu navdihnila novo generacijo norveških nogometašev. "Stroj za gole" se prvič po 15 reprezentančnih tekmah na Floridi ni vpisal med strelce, napadalec Manchester Cityja pa je na svojem prvem velikem tekmovanju dosegel sedem zadetkov za Norveško, ki se je po 28 letih prvič uvrstila na svetovno prvenstvo ter se prebila vse do četrtfinala.

"Norveško smo postavili na nogometni zemljevid sveta," je po porazu dejal Haaland, ki ga je huda vročina tako izmučila, da je igrišče zapustil po prvem podaljšku in dodal: "Težko je opisati vse, kar smo doživeli v zadnjih šestih tednih. Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti."

"Upam, da bomo od zdaj naprej redni udeleženci evropskih in svetovnih prvenstev. Naša generacija je izjemna, vse to pa mladim na Norveškem daje motivacijo in dokaz, da je mogoče v norveškem dresu nastopati na največjem nogometnem odru," je dejal v Leedsu rojeni 25-letni Haaland, ki je na letošnjem tekmovanju navdušil tudi zavoljo sproščenega obnašanja izven igrišča.

"Anglija ima veliko srečo, da ima Bellinghama"

Haaland po koncu dvoboja ni skoparil s komplimenti na račun dvakratnega strelca Bellinghama, svojega nekdanjega soigralca pri Borussii iz Dortmunda. Z njim je prijateljske odnose ohranil tudi po odhodu iz nemškega kluba, tudi med samo tekmo sta drug drugega vseskozi provocirala z nasmehom na obrazu.

"Nisem presenečen, da nam je Jude zabil dva gola. Odigral je vrhunsko tekmo, po mojem mnenju je tudi eden najboljših nogometašev na svetu. Čeprav je igralec sredine igrišča, redno zabija gole in je sposoben preigrati vsakogar na igrišču. Anglija ima veliko srečo, da ga ima v svojih vrstah," je o junaku četrtfinalne tekme v Miamiju dejal Haaland.

Foto: Reuters

Norveški selektor priznal, da bi moral Haalanda zamenjati že prej

Selektor Stale Solbakken je po tekmi priznal, da mu je žal, da svojega prvega zvezdnika ni zamenjal že nekoliko prej. "Bil je povsem izčrpan. Na sleherni tekmi je dal vse, kar je v njegovi moči. V drugem polčasu je dobil tudi močan udarec v nogo, utrujenost pa je naredila svoje. Na petih tekmah je dosegel sedem golov, za njim je izjemno svetovno prvenstvo," je o Haalandu dejal norveški selektor.

Solbakken se je po tekmi pritožil, da je žoga pred izenačujočim angleškim golom v končnici prvega polčasa zadela kabel kamere, kar je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) to odločno zanikala.

"Če Fifa pravi, da ni bilo stika in da senzor v žogi ni zaznal nobenega dotika, potem francoski sodnik Clement Turpin ni mogel ravnati drugače. Lahko sedimo tukaj in se pritožujemo, a na četrtfinalni tekmi so se prav vse mejne odločitve obrnile proti nam. V osmini finala proti Braziliji je bilo obratno, tedaj je bila sreča na naši strani. To je del nogometa, proti najboljšim reprezentancam na svetu, kot sta Brazilija in Anglija, potrebuješ tudi nekaj sreče."

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