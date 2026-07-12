Hudomušen odziv norveškega letalskega prevoznika, ki je izgubil nogometno stavo. In to še ni vse!

Četrtfinalni poraz norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki proti Angliji po podaljških z 1:2 je imel zabaven razplet zunaj nogometnega igrišča. Norveški nizkocenovni letalski prevoznik Norwegian je izgubil stavo proti British Airwaysu, zavoljo poraza v Miamiju pa je moral začasno zamenjati logotip svojega podjetja.

Oba omenjena letalska prevoznika sta se že pred sobotno tekmo na Floridi na družbenem omrežju dogovorila, da bo osmoljenec medsebojne tekme moral začasno uporabljati logotip zmagovalca medsebojnega obračuna.

Napovedali nove akcijske med Norveško in Anglijo

"Čeprav se je za Norveško končal turnir na letošnjem svetovnem prvenstvu, bo ta prijateljska stava ostala v najlepšem spominu. Upamo, da se bodo trije levi v domovino vrnili z nogometnim pokalom," je po tekmi zapisal letalski prevoznik iz Skandinavije ter takoj napovedal akcijske prevoze na relaciji med Norveško in Anglijo pod delovnim nazivom "Norwenglish".

Pri britanskem podjetju so poudarili, da je bila njuna tekmovalnost le začasne narave in ponudil vozovnice osebam, ki so pri norveškemu letalskemu podjetju zadolženi za družbena omrežja.

"Tako kot Haaland in Bellingham tudi mi čutimo cvetoče prijateljstvo med našima letalskima družbama," so še v šali zapisali Britanci.

Na četrtfinalni tekmi na stadionu Hard Rock so Angleži premagali Norvežane z 2:1. Oba gola za Angleže je dosegel Jude Bellingham, prvega v končnici prvega polčasa, drugega pa v začetku prvega podaljška, za Skandinavce pa je vodilni zadetek zabil Andreas Schjelderup v 36. minuti.

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