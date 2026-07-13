Hrvati bodo danes ustoličili novega selektorja, toliko bo zaslužil

Sredi prejšnjega tedna se je končala najuspešnejša era v zgodovini hrvaške nogometne reprezentance. Zlatko Dalić se je umaknil z mesta selektorja, danes pa bodo Hrvati imenovali njegovega naslednika. Na stol, na katerem je nekoč že sedel, se vrača Slaven Bilić. V javnost je med drugim pricurljala tudi novica o njegovi plači.

Na Hrvaškem so prepričani, da preobrata tik pred zdajci ne bo. Na zasedanju izvršnega odbora Hrvaške nogometne zveze (HNS), ki se bo začelo ob 13. uri, bo Slaven Bilić uradno potrjen kot naslednik Zlatka Dalića.

Bilić v tej vlogi nikakor ni novinec. Na selektorskem stolu Hrvaške je sedel med letoma 2006 in 2012, v tem času je vatrene popeljal na dve veliki tekmovanji. Hrvati so največji uspeh pod njegovim vodstvom spisali na Euru 2008, ko so se prebili do četrtfinala, na Hrvaškem pa Biliću pripisujejo tudi zasluge za to, da je v reprezentanco vpeljal zlato generacijo, ki je leta 2018 v Rusiji zaigrala v finalu svetovnega prvenstva. Slaven Bilić je West Ham vodil na 109 tekmah. Foto: Reuters

Kdo prihaja z njim?

Po koncu prvega selektorskega mandata ni počival. Najprej je prevzel moskovsko Lokomotivo, nato turški Bešiktaš, najdlje pa se je zadržal na klopi angleškega West Hama, ki ga je v prvi sezoni popeljal v kvalifikacije za ligo Europa.

Delal je še na Bližnjem vzhodu in na Kitajskem, preden se je vrnil na Otok in prevzel Watford. Nazadnje je pred dvema letoma vodil Al Fateh v Savdski Arabiji.

Danes 57-letnemu strategu naj bi v strokovnem štabu pomagali pomočnika Danilo Butorović in Dean Računica, trener vratarjev Vatroslav Mihačić in Vedran Ćorluka, ki je bil tudi del Dalićeve ekipe.

Občutno manjša plača Mesečna bruto plača Zlatka Dalića naj bi znašala okrog 180 tisoč evrov. Foto: Reuters

V anketah, ki so jih v teh dneh objavljali hrvaški mediji, je javnost Biliću izkazala veliko podporo. Ob imenih, kot so Luka Modrić, Sergej Jakirović in Nenad Bjelica, je prav Bilić požel največjo naklonjenost Hrvatov.

Njihova želja bo torej, kot vse kaže, uslišana. Hrvaški mediji so si enotni, Bilić se danes vrača na selektorski položaj, Sportske novosti pa so ob tem razkrile tudi plačo, ki naj bi jo za delo na zvezi prejemal 57-letni strokovnjak. Ta naj bi bila občutno manjša od tiste, ki si jo je z velikimi uspehi prislužil Dalić.

Mesečna bruto plača nekdanjega selektorja Hrvaške naj bi v zadnjem obdobju znašala okrog 180 tisoč evrov, kar na leto nanese več kot dva milijona evrov. Po informacijah športnega časnika naj bi bila Bilićeva bruto plača polovico nižja, letno torej okrog milijon evrov. Po vseh pričakovanjih bo Bilić s HNS podpisal dveletno pogodbo.