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Avtor:
STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
12.35

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Gianni Infantino Wales FIFA

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 12.35

1 ura, 35 minut

Wales ne bo podprl ponovne izvolitve Infantina

Avtor:
STA

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Gianni Infantino | Kritike na račun Infantina se vrstijo. | Foto Reuters

Kritike na račun Infantina se vrstijo.

Foto: Reuters

Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales (FAW) javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem.

"Nedavne pomanjkljivosti na področjih odgovornega upravljanja, procesov odločanja, vodenja, vrednot, upravljanja z deležniki, komunikacije in sposobnosti presoje so privedle do tega, da je FAW izgubila zaupanje v Infantina, da še naprej vodi svetovni nogomet," je angleški Sky News povzel sporočilo Nogometne zveze Walesa (FAW).

Soorganizator evropskega prvenstva, ki bo prihodnje leto potekalo v Združenem kraljestvu in na Irskem, s tem potrjuje "umik svoje podpore kandidaturi gospoda Giannija Infantina za ponovno izvolitev za predsednika Fife za mandat 2027-2031". Nogometna zveza Walesa je o tej odločitvi obvestila Fifo tudi pisno. "Da se dobrobiti nogometa ne postavlja na prvo mesto, je napaka, ki je ne moremo sprejeti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij še zapisano v izjavi.

Infantino umaknil sporni načrt

Infantino je po ostrem nasprotovanju nogometne javnosti prejšnji teden umaknil svoj načrt, da bi s prodajo dela komercialnih pravic Fife, vključno s tistimi za svetovno prvenstvo, potencialno zaslužil milijarde. Švicarja je med drugim ostro kritizirala Evropska nogometna zveza (Uefa), katere član je tudi Wales. Dogajanje se je zdaj osredotočilo na razprave o Infantinovi prihodnosti, ki Fifo vodi od leta 2016.

Če bo šlo vse po načrtih, namerava Infantino v skladu s statutom še zadnjič kandidirati za predsednika Fife s štiriletnim mandatom na 77. kongresu Fife v maroškem Rabatu 18. marca 2027. Zadnji rok za oddajo kandidatur je 18. november.

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