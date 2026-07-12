Gari Kasparov zbodel Fifo v imenu Hrvaške in Norveške kot še nihče

"Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bi morala od zdaj naprej vse kable napraviti iz hrvaških las," je na socialnem omrežju zapisal legendarni šahist Gari Kasparov. V mislih je imel kontroverzni sodniški odločitvi, povezani z novostjo, senzorjem v uradni žogi, ki je na SP 2026 stala izpada tako Hrvaško kot tudi Norveško.

Na SP 2026, kjer so znani vsi polfinalisti, to so postali Francija, Španija, Anglija in Argentina, ne manjka spornih in kontroverznih sodniških odločitev. Po dvoboju med Anglijo in Norveško (2:1) dviguje prah zlasti "afera kabel". Nogometna javnost se podobno kot norveški nogometaši na čelu z vratarjem Orjanom Nylandom sprašuje, zakaj ni sodnik, če je žoga zadela visečo žico, po kateri se premika Fifina kamera, takrat prekinil igro. Oziroma naknadno, ker se je to zgodilo tik pred prvim zadetkom Anglije, razveljavil prvi zadetek Juda Bellinghama za 1:1.

Norveški vratar Orjan Nyland je bil po izpadu proti Angliji zelo potrt in razočaran. Foto: Reuters

Nyland je imel najboljši pregled, saj je žogo sam poslal na drugi konec igrišča. Vztraja pri tem, da je okroglo usnje resnično zadelo kabel. Žoga je spremenila dinamiko in smer, na igrišče je padla bistveno prej, kakor bi lahko predvidevali po udarcu norveškega čuvaja mreže. Skandinavci so tako prepričani v to, da so jih sodniki grobo oškodovali, saj poseg zunanjih dejavnikov ni vključen v pravila igre in bi moral sodnik vse skupaj prekiniti.

Dotik z lasmi je zaznal, kabla pa ne?

Ker pa se Fifa brani, da senzor v "pametni žogi" sploh ni zaznal dotika s kablom in je sodnik Clement Turpin ravnal pravilno, ko ni prekinjal angleškega napada, so v taboru Norveške pričakovano ogorčeni.

Senzor v uradni žogi SP 2026 jo je v zaključku dvoboja med Hrvaško in Portugalsko zagodel Igorju Matanoviću. Foto: Reuters

Ne morejo verjeti, kako ni senzor zaznal dotika s kablom, na srečanju šestnajstine finala med Hrvaško in Portugalsko pa je lahko zaznal dotik z lasmi hrvaškega napadalca Igorja Matanovića. Po tem srečanju ni manjkalo teorij zarot o tem, kako so sodniki na SP 2026 naklonjeni velikim. V tem primeru Portugalski s superzvezdnikom Cristianom Ronaldom.

Kasparov svetuje Fifi, kako napraviti kabel

Zmedo glede senzorja, ki je bil usoden za Hrvaško, saj je preprečil izenačujoči zadetek Joška Gvardiola proti Portugalski za 2:2, nato pa je paral živce še Norvežanom, saj ni zaznal dotika s kablom, je s posrečeno in šaljivo opazko povzel Gari Kasparov. Nekdanji šahovski velikan, pozneje pa politični aktivist in pisatelj, je na socialnem omrežju X sarkastično zapisal: "Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bi morala od zdaj naprej vse kable napraviti iz hrvaških las."

FIFA must make all camera wires out of Croatian hair from now on! https://t.co/yC80HvCIBV — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 12, 2026

Opazka je postala viralna, hrvaški in norveški ljubitelji nogometa so jih hitro vzeli za svojo. 63-letni Kasparov, sicer rojen v Sovjetski zvezi v Bakuju (Azerbajdžan), ki ima tudi hrvaško državljanstvo, je tako v zgodbo vpletel tako nezadovoljstvo Hrvaške kot tudi Norveške z novostjo Fife, ki jo je predstavila na tem mundialu.

Senzor v "pametni žogi" se je na dveh različnih tekmah odzval drugače. Če je proti Hrvatom zabeležil dotik z lasmi, kar je skrajno delikatno, pa tokrat ni zaznal trka s kablom. Ker v taboru Norvežanov vztrajajo, da ga je žoga zagotovo zadela, se je rodila "afera kabel", ki bi lahko še dolgo burila duhove. Kakorkoli že, Norveška je po četrtfinalnem srečanju, ki se je prelevil v podaljšek, izpadla proti Angležem (1:2), Hrvaška pa je z enakim rezultatom izgubila uvodni dvoboj izločilnega dela po maratonskem sodniškem podaljšku rednega dela proti Portugalski.

Gari Kasparov je leta 2023 organiziral dogodek v Zagrebu, v katerem sta se za šahovsko mizo preizkusil tudi predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković in norveški šahovski as Magnus Carlsen. Foto: Guliverimage

Kasparov je sicer povezan z obema državama, ki jima je na SP 2026 "uničil" sanje senzor v žogi. Je hrvaški državljan, obožuje slovensko južno sosedo in jo tudi večkrat obišče, kar pa se tiče povezave z domovino vikingov, pa je njun največji skupni imenovalec šah. Leta 1999 je večkratni svetovni prvak Kasparov dosegel najvišji šahovski rating FIDE v zgodovini (2851 točk).

Njegov rekord je trajal kar 14 let, popravil pa ga je prav Norvežan Magnus Carlsen. To mu je uspelo leta 2013. Carlsen si je v živo ogledal tudi zadnjo tekmo med Norveško in Anglijo. Ravno tisto, ki jo je zaznamoval kontroverzen zaplet zaradi ''afere kabel'', po katerem je Kasparov zbodel Fifo kot še nihče.