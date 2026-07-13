Prenovljeni Remisens Hotel Lucija v Portorožu beleži odličen začetek sezone

Za sproščen poletni oddih ni treba daleč. Slovenska obala tudi letos ponuja vse, kar pričakujete od počitnic ob morju – sprostitev, kulinarična doživetja in aktivnosti za vso družino. Remisens Hotel Lucija v Portorožu, ki je letos zaživel v prenovljeni podobi s štirimi zvezdicami, v prvih mesecih poslovanja beleži rast števila nočitev. Med gosti največji delež predstavljajo prav slovenski obiskovalci, ki ostajajo zvesti gosti hotela.

Poletje ob morju v znamenju sprostitve, doživetij in mediteranskega utripa

Letošnje poletje je v Hotelu Lucija namenjeno različnim načinom preživljanja prostega časa. Nekateri gostje iščejo predvsem mir in sprostitev, drugi želijo več aktivnosti in družinskih doživetij. Aktualna ponudba Summer Escape povezuje oboje ter vključuje vse, kar gostje potrebujejo za brezskrben oddih ob morju: udobno nastanitev v prenovljenem hotelu s štirimi zvezdicami, bogato gastronomsko ponudbo, wellness vsebine, bazene in aktivnosti za vse generacije.

Foto: Remisens Hotel Lucija

Pestro dogajanje za vso družino

Družinski program v Remisens Hotelu Lucija je prilagojen različnim starostnim skupinam in v juliju ter avgustu vsak dan ponuja številne možnosti za druženje, ustvarjanje in zabavo.

Najmlajši lahko sodelujejo v ustvarjalnih delavnicah, se podajo na lov za potopljenim zakladom, preizkusijo v športnih in vodnih igrah, družinskih izzivih ter zaplešejo na mini disku in tematskih večerih. Najstniki pa se lahko zabavajo v Teens Clubu, kjer jih čakajo turnirji v namiznem tenisu, biljardu, ročnem nogometu, pikadu in drugih družabnih igrah. Program dopolnjujejo tudi družinski kvizi, festivali na plaži in druge aktivnosti, ki povezujejo vse generacije.

Medtem ko otroci raziskujejo in uživajo v počitniških dogodivščinah, si lahko starši vzamejo čas zase. V prenovljenem wellness centru goste čakajo bazeni z morsko vodo, savne, prostori za počitek in sodobno opremljena telovadnica. Wellness tako postaja pomemben del celotne počitniške izkušnje za družine, ki si želijo med oddihom najti trenutke miru in regeneracije.

Foto: Remisens Hotel Lucija

Čas za sprostitev ob bazenu

Gostje Remisens Hotela Lucija lahko svoj oddih popestrijo tudi z obiskom Metropol Pool Loungea, kjer jih čaka sproščujoče vzdušje in prijeten mediteranski ambient. Vstop v Metropol Pool Lounge je vključen v bivanje za goste hotela, ležalniki in senčniki pa so glede na razpoložljivost na voljo za še prijetnejše uživanje ob bazenu.

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Okusi Mediterana in poletni večeri ob glasbi

Prenova je prinesla tudi osveženo kulinarično ponudbo. V hotelski restavraciji goste pričaka bogat izbor samopostrežnih jedi, ki združujejo lokalne in mednarodne okuse, za prijetne večere ob morju pa je na voljo tudi ponudba jedi po naročilu – à la carte.

Ko se dan prevesi v večer, za zabavo poskrbi glasbeni program, ki julija in avgusta gostom pričara prijetne trenutke ob dobri glasbi, osvežilni pijači in vonju morja.

Foto: Remisens Hotel Lucija

Izhodišče za raziskovanje slovenske obale

Poleg vsega, kar hotel ponuja je ena od prednosti Remisens Hotela Lucija tudi njegova lokacija. Le nekaj korakov ga loči od portoroške promenade, v neposredni bližini pa je tudi Piran, ki s svojimi ozkimi ulicami, zgodovinskim utripom in pogledom na morje vabi k raziskovanju.

Gostje lahko obiščejo tudi bližnje Sečoveljske soline, kjer se že stoletja ohranja tradicija pridelave soli. Soline so pomemben del identitete tega območja in povezujejo Portorož z morjem, soljo ter dolgoletno tradicijo zdraviliškega turizma.

Ne glede na to, ali si gostje želijo aktivnega raziskovanja, družinskih doživetij ali preprostega sproščanja ob morju, jim Hotel Lucija ponuja odlično izhodišče za poletni oddih.

Prvi meseci po prenovi potrjujejo, da je Hotel Lucija uspešno vstopil v novo poglavje. Odlični odzivi gostov, rast števila nočitev in dejstvo, da med obiskovalci še vedno prevladujejo Slovenci, kažejo, da je hotel postal ena privlačnejših izbir za poletni oddih na slovenski obali. Svoj oddih v Hotelu Lucija lahko rezervirate na spletni strani hotela . .

Foto: Remisens Hotel Lucija

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