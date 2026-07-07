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Avtor:
N. V.

Torek,
7. 7. 2026,
16.07

Osveženo pred

49 minut

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Natisni članek
Erling Haaland SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Isabel Haugseng Johansen žene nogometašev

Torek, 7. 7. 2026, 16.07

49 minut

Haalandovo dekle iskreno: Najprej mi je bil všeč njegov prijatelj

Avtor:
N. V.

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Erling in Isabel | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Erling Haaland je nedvomno eden glavnih zvezdnikov letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, na katerem ga podpira tudi partnerka Isabel. Njuna ljubezen pa se je začela že veliko pred njegovo svetovno slavo.

Nogometni zvezdnik Erling Haaland in njegova partnerka Isabel Haugseng Johansen sta povezana že od nekdaj, saj oba prihajata iz istega kraja, mesta Bryne na jugu Norveške, oba pa sta tudi igrala nogomet v lokalnem klubu Bryne FK. Kot sta nekoč povedala, se tam niso le urili v nogometu, ampak je bilo to srce skupnosti, kjer so se pletla prijateljstva in rojevale sanje.

O začetku zveze sta spregovorila v videozapisu na Haalandovem uradnem kanalu na YouTubu, zanimivo pa je, da se tistega časa spominja vsak drugače. "Ona pravi, da me je, ko sva bila mlajša, velikokrat videla, jaz pa se tega ne spomnim," je priznal nogometaš, na kar je Isabel iskreno odvrnila: "Poznala sem tvojega najboljšega prijatelja in najprej mi je bil všeč on. Potem pa sem videla tebe in si premislila."

Isabel je tudi sama trenirala nogomet in v klubu Bryne FK igrala v ženski članski ekipi, za katero je v 36 tekmah dosegla 23 zadetkov. Kot je sama priznala, ni ravno slovela po tehniki, ampak je bila predvsem izredno hitra, pri čemer se je primerjala s Haalandom: "Tudi ti nisi najboljši v driblanju, si pa hiter."

Njuna zveza naj bi se začela leta 2021, ko je Haaland igral v Nemčiji, po njegovih besedah pa je bila Isabel tista, ki je naredila prvi korak. "Poslala mi je sporočilo," je izjavil za norveško televizijo NRK. "Ona se je prva zagrela zame, ne jaz zanjo."

Erling in Isabel | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V javnosti sta se skupaj prvič pojavila leta 2023, leto pozneje pa se jima je rodil sin. Kot je Haaland dejal v pogovoru za AP, je rojstvo sina pozitivno vplivalo na njegovo igro. "Pripravljen moraš biti fizično, pa tudi mentalno. Če sem iskren, sem zaradi otroka še boljši, ker se znam izklopiti bolj kot kadarkoli prej," je dejal in pojasnil: "Zdaj doma ne razmišljam več o nogometu, ampak se sprostim. Za to je zaslužen moj sin."

Kljub njegovemu zvezdniškemu statusu Haaland in partnerica izrazito varujeta zasebnost in družine ne izpostavljata, vendar sta obenem zelo aktivna na družbenih omrežjih. Ona kot navdušenka nad modo objavlja predvsem svoje modne izbire, znana pa je tudi po tem, da navijaške oprave na tekmah rada uskladi s kakšno prestižno torbico. Nad tem sta sicer navdušena oba, Erling Haaland namreč slovi po tem, da ima več sto tisoč evrov vredno zbirko luksuznih torbic Birkin iz modne hiše Hermes.

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