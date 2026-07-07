Izustil je le en stavek, nato so ga oblile solze

Argentina je še v 78. minuti proti Egiptu zaostajala z 0:2 in se spogledovala z neslavnim izpadom v osmini finala SP 2026, nato pa je sledilo epskih 13 minut, v katerih so gavči navdušili svet in na krilih Lionela Messija zmagali s 3:2. Selektorja Lionela Scalonija so po neverjetni drami premagala čustva. Pred kamero se je poklonil varovancem z besedami: "Kakšna skupina igralcev!" Kaj več pa ni mogel izustiti, saj so ga nato oblile solze. Čustva po pravljični vrnitvi so bila prehuda.

Gavči so še drugič zapored na SP 2026 s 3:2 izločili afriškega predstavnika. Zelenortske otoke so premagali šele po podaljšku, Egipt pa v rednem delu, v katerem se je dolgo časa spogledoval s katastrofo. Faraoni so do 78. minute vodili z 2:0, a so nato Argentinci, ko jim je že zmanjkovalo časa in so se znašli v dodatnih težavah, le pokazali šampionski obraz. V 13 minutah so kar trikrat zatresli mrežo Egipta.

Scaloni: Kakšna skupina igralcev

Ni manjkalo veliko, pa bi selektor Egipta Hossam Hassan premagal Argentino in poskrbel za veliko senzacijo na SP 2026. Foto: Reuters Zmagoviti zadetek je prispeval Enzo Fernandez, kapetan Lionel Messi, ki se je po srečanju znašel na rokah soigralcev, pa je pred tem prispeval zadetek in podajo. Argentinci so se veselili kot otroci in ganili selektorja. "Kakšna skupina igralcev! To je to, moram iti," je bilo vse, kar je lahko povedal vidno ganjen selektor Lionel Scaloni.

Premagala so ga čustva, oblile so ga solze, tako da se je zahvalil novinarju in odšel. Po redko videnem preobratu, s katerim so si gavči še utrdili samozavest, hkrati pa dokazali, kako veliko srce premorejo, ko igrajo in garajo drug za drugega, je ostal brez besed.

Bolj zgovoren je bil njegov pomočnik Ramon Ayala, ki se je prav tako zahvalil igralcem. "Duša se mi vrača v telo. Fantom se moramo zahvaliti. Nikoli se ne utrudijo, vedno dajo vse od sebe in zmorejo takšne stvari. Bilo jim je težko, a so vedeli, kaj morajo storiti. Odhajamo z dvignjenimi glavami. Neverjetna skupina igralcev," je izpostavil odziv Lionela Messija in soigralcev, ko je bilo gavčem najtežje.

Lionel Scaloni na SP 2026 z Argentino brani svetovni naslov. Foto: Guliverimage

Zaostajali so že z 0:2, a se nato junaško vrnili in si zagotovili preboj med najboljših osem, s tem pa ostajajo v igri, da bi lahko postali prva reprezentanca po Braziliji (leta 1958 in 1962), ki bi na svetovnem prvenstvu ubranila naslov.