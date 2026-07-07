Po svetu vse glasnejši pozivi k odstopu Infantina

Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze Fife glede ameriškega napadalca Folarina Baloguna, ko mu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Giannija Infantina k odstopu. "Infantino mora odstopiti", "Fifa je koruptivna organizacija", "Infantino izgubil nadzor," je le nekaj naslovov največjih časnikov.

"Imamo najboljšo ameriško enajsterico doslej, a je Trump vse zasenčil," je nemška tiskovna agencija dpa povzela pisanje ameriškega Wall Street Journala.

Glede telefonskega pogovora med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednikom Fife Giannijem Infantinom ter razburjenja zaradi suspenza ameriškega napadalca Folarina Baloguna je časopis Wall Street Journal v današnji izdaji zapisal, da ni polemike, v katero se predsednik ZDA ne bi spustil.

"Po Trumpovem klicu je disciplinska komisija Fife za eno leto odložila izvršitev kazni zaradi rdečega kartona za Baloguna, čeprav ni podala podrobne obrazložitve," so zapisali pri WSJ in dodali, da je nato Infantino izjavil, da niti on niti Trump nista vplivala na disciplinsko komisijo.

Toda prav Trumpovo vmešavanje je tisto, kar si bodo ljudje zdaj najbolj zapomnili, menijo pri WSJ. "To je škoda, saj gre za daleč najboljšo ameriško moško reprezentanco v zgodovini svetovnih prvenstev. Poleg tega je to svetovno prvenstvo nogometnim navijačem z vsega sveta pokazalo prijazno in preprosto plat Američanov - plat, o kateri v mednarodnem tisku nikoli ne slišijo. Šlo je za spodbuden prikaz ameriške 'mehke moči'."

Trumpovo vmešavanje

Žal pa je Trumpovo vmešavanje poskrbelo, da se je celotna zgodba vrtela okoli njega, so še zapisali pri WSJ in dodali, da ne glede na razplet tekme igralci Trumpovega vmešavanja niso potrebovali.

Ameriškemu nogometašu Folarinu Balogunu so razveljavili rdeči karton. Foto: Reuters

Pri britanskem Telegraphu zaradi dogajanja Infantina pozivajo k odstopu. "Za to potezo Fife ni bilo podane nobene razumne razlage. Ameriški predsednik Donald Trump se je odkrito hvalil s svojim vplivom in se Fifi zahvalil, da je 'popravila veliko krivico'."

"To svetovno prvenstvo je bilo doslej izjemen turnir z razprodanimi stadioni, vrhunskim nogometom in številnimi presenečenji - med katerimi izstopa izpad Brazilije proti Norvežanom. Vendar pa ta škandal grozi, da bo zasenčil dogodek, ki bi lahko bil za ZDA izjemen uspeh," so zapisali pri Telegraphu.

"Predsednik Fife Gianni Infantino je še dodatno omajal ugled organizacije, ki je že pod njegovim predhodnikom Seppom Blatterjem postala sinonim za korupcijo. Moral bi odstopiti," so pozvali.

Italijanski časopis La Repubblica v današnji izdaji piše, da je Infantino izgubil nadzor nad položajem.

"Tesna simbioza z (ameriškim predsednikom Donaldom) Trumpom namreč prinaša velike prednosti, a hkrati tudi nepredvidljiva tveganja, ki jih ni mogoče odpraviti z mimogrede izrečeno pripombo ali sporočilom za javnost," so zapisali pri italijanskem dnevniku.

Da bi turnir sploh lahko uspel, je moral Infantino v Beli hiši opraviti več obiskov kot marsikateri voditelj države, dpa navaja La Repubblico: "Na Trumpove izpade proti drugim državam gostiteljicam - denimo na pripombo: 'Ali naj preprosto bombardiramo Mehiko zaradi trgovine z mamili?' - ali na njegove pomisleke glede določenih mest gostiteljic po tem, ko so v Seattlu izvolili demokratskega župana, se je odzival z vljudnostnim nasmeškom. K vsemu temu so se pridružili še nenehno spreminjajoči se politični dogodki v zvezi z Iranom."

Danski dnevnik Politiken ob odpravi suspenza ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu po telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednikom Fife Giannijem Infantinom piše, da je to tako za svetovno prvenstvo kot za nogomet hud poraz.

Če je za Trumpa bila misija uspešna, nikakor ni bila za nogomet, piše Politiken. "S tem naknadnim posegom Fifa ne spoštuje ne lastnih pravil ne odločitev, sprejetih na igrišču, hkrati pa ignorira pričakovanja glede poštene igre, ki jih upravičeno goji množično občinstvo, ki spremlja svetovno prvenstvo."

Pri časniku so šokirani, da Fifa kljub temu, da je tesno prijateljstvo med Trumpom in Infantinom dobro znano, ni kljubovala političnemu pritisku. "Če lahko na sodniške odločitve vpliva politični pritisk, potem Infantino in njegovi sodelavci resno ogrožajo integriteto svetovnega prvenstva."

Foto: Reuters

"To znova dokazuje, da je Fifa koruptivna organizacija"

Oster je bil tudi nizozemski de Volkskrant, ki je danes zapisal, da je "takšno ravnanje še posebej skrb zbujajoče, saj je namen Fifinega disciplinskega odbora predvsem zagotavljanje poštene igre".

"Dejstvo, da je odbor popustil pritisku Infantina, znova dokazuje, da je Fifa koruptivna organizacija," so bili ostri.

"Trump je vsemu svetu pokazal, da ne spoštuje pravil igre - niti v nogometu. Arogantno in brez kančka sramu uveljavlja pravico močnejšega. In žal mu v nogometnem svetu trenutno nihče ne stoji na poti," piše de Volkskrant, ki ga veseli, da se mu je vsaj evropska zveza Uefa s predsednikom Aleksandrom Čeferinom postavila po robu.

"Lahko le upamo, da je številnim zvezam tega zdaj dovolj. Uefa je že z izjemno ostrimi besedami sporočila, da je Fifa prestopila 'rdečo črto'. Če bi se izkazalo, da je bil Gianni Infantino dejansko neposredno vpleten, mora takoj zapustiti položaj."

Časopis Neue Zürcher Zeitung je zapisal, da je vtis, ko lahko na razlago pravil na svetovnem prvenstvu vpliva vlada države gostiteljice, za nogomet izjemno nevaren.

"Igra temelji na predpostavki, da za vse ekipe veljajo enaka pravila. Živi od iluzije, da se odločitve o prekrških in prepovedanih položajih - pa naj se zdijo še tako nepravične - sprejemajo na stadionih. Ali pa - kar je za nogometne puriste že boleče priznanje - v nadzornih sobah video sodnikov. Vsekakor pa ne v Beli hiši," so zapisali pri NZZ.

"Fifa se dobro zaveda, kaj je na kocki pri zunanjem vmešavanju. V takšnih primerih varuhi nogometnih pravil praviloma ukrepajo strogo. Še pred nekaj dnevi so zaradi 'vmešavanja tretje strani' suspendirali nepalsko nacionalno zvezo. Februarja je enaka usoda doletela zveza Konga; kot razlog za suspenz so pri Fifi navedli 'posebej resen primer nedopustnega vpliva tretje strani'."

Dodali so, da je korupcijski škandal iz leta 2015 Fifo pahnil v globoko krizo. Doslej se je zdelo, da so funkcionarji na sedežu v Zürichu iz te izkušnje potegnili prave zaključke: prizadevali so si, da bi se izognili kakršnemu koli videzu podkupljivosti. "Tako nerodno favoriziranje ZDA pri odločitvi o kazni pa postavlja pod vprašaj napredek," izjavo še povzema dpa.

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