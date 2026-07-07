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Avtor:
R. P.

Torek,
7. 7. 2026,
7.00

Osveženo pred

10 minut

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Ricardo Quaresma Portugalska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Roberto Martinez Španska nogometna reprezentanca

Torek, 7. 7. 2026, 7.00

10 minut

Ricardo Quaresma ne skriva razočaranja po izpadu Portugalske

Legendarni Portugalec z vsemi topovi nad krivca: Že zdavnaj bi moral oditi!

Avtor:
R. P.

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Ricardo Quaresma | Ricardo Quaresma ni bil zadovoljen z delom Roberta Martineza na portugalskem selektorskem stolčku. | Foto Reuters

Ricardo Quaresma ni bil zadovoljen z delom Roberta Martineza na portugalskem selektorskem stolčku.

Foto: Reuters

Nekdanji portugalski zvezdnik Ricardo Quaresma je pred desetimi leti pomagal domovini do največjega uspeha, naslova evropskega prvaka. Pred štirimi leti se je upokojil. Zdaj je goreč navijač portugalske reprezentance, ki ga je s svojimi nastopi na SP 2026 razočarala. Za 42-letnega Portugalca ni dvoma. Glavni krivec naj bi bil selektor Roberto Martinez, ki je po porazu s Španijo sporočil, da ne bo več vodil Portugalske. "Hvala bogu. Že zdavnaj bi moral oditi," je jezno pripomnil Quaresma in razkril, kaj vse ga je zmotilo pri vodenju Španca.

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Po tesnem, a toliko bolj bolečem porazu Portugalske proti Španiji (0:1) je postalo jasno, da je dolgoletni kapetan Cristiano Ronaldo odigral zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Spremembe pa se bodo v kratkem zgodile tudi na selektorskem stolčku. Špancu Robertu Martinezu ob koncu meseca poteče pogodba z belgijsko krovno zvezo, ki je po neuspehu na SP 2026, Portugalska je izpadla že v osmini finala, ne bo podaljšal.

"Ponosen na kaj?"

Roberto Martinez je Portugalsko vodil na 45 tekmah. Doživel je le sedem porazov. Enega tudi proti Sloveniji. | Foto: Reuters Roberto Martinez je Portugalsko vodil na 45 tekmah. Doživel je le sedem porazov. Enega tudi proti Sloveniji. Foto: Reuters Selektor Martinez je po izpadu proti Španiji poudaril, da so lahko Portugalci ponosni na ekipo in igralce. "Zadeli smo tudi prečko. Mislim, da smo si zaslužili podaljšek. Dobro smo se branili. Igrali smo proti enemu izmed favoritov. Morda nam je zmanjkalo samo nekaj sreče," je dejal 52-letni Španec in potrdil, da je zadnjič vodil portugalsko reprezentanco.

Zahvalil se je portugalskim navijačem ter 45 tekem, na katerih je vodil Ronalda in druščino, izpostavil kot najboljši rezultat v smislu zadetkov in točk v zgodovini izbrane vrste. "Spomini na zmago v ligi narodov so še živi, postavljali smo rekorde," je poudaril in s svojim razmišljanjem o tem, kako so lahko Portugalci ponosni na ekipo in igralce, v dodatno jezo spravil nekdanjega asa portugalskega nogometa.

Ko je njegove besede slišal Ricardo Quaresma, nekdanji napadalec portugalske reprezentance, je v pogovoru za LiveModeTV pikro dejal: "Ponosen na kaj? Še vedno ne razumem tega njegovega ponosa. Vodil je belgijsko reprezentanco s fantastično generacijo, a z njo ni nikoli ničesar dosegel. Zdaj je imel na Portugalskem na voljo neverjetno generacijo, a še vedno ni ničesar dosegel. Osvojili smo ligo narodov. Naj bomo zadovoljni z ligo narodov? Meni to ni dovolj. Kot Portugalcu in nogometnemu navdušencu se mi to zdi premalo. Glede na to generacijo je to zame veliko premalo," ni zadovoljen s tem, kar je dosegla Portugalska pod vodstvom Martineza na dveh največjih tekmovanjih na svetu.

Prelomnica? Poškodba Nuna Mendesa.

Ricardo Quaresma je prepričan, da bi lahko Martinez s takšno generacijo igralcev tako v Belgiji kot tudi na Portugalskem dosegel več. | Foto: Reuters Ricardo Quaresma je prepričan, da bi lahko Martinez s takšno generacijo igralcev tako v Belgiji kot tudi na Portugalskem dosegel več. Foto: Reuters Martinez se zdaj poslavlja, glede na poročanje portugalskega športnega dnevnika A Bola pa se na vroči stolček podaja izkušeni portugalski strateg Jorge Jesus. Quaresma si je ob podatku, da Martinez ne bo več vodil portugalske reprezentance, pošteno oddahnil.

"Hvala bogu. Že zdavnaj bi moral oditi. Če ne bi imeli talenta in kakovosti, bi bili takšni rezultati razumljivi, a premoremo ogromno talenta in kakovosti! Sploh ni igralca, za katerega bi lahko rekli, da je slab," nekdanjemu napadalcu številnih evropskih velikanov (Barcelona, Inter Milano, Chelsea, Porto …) ni jasno, kako Martinez iz zdajšnje generacije ni znal izvleči še več.

Kar zadeva poraz proti Španiji, je prepričan, da se je prelomni trenutek na srečanju zgodil ob poškodbi Nuna Mendeza. "Takrat je Lamine Yamal postal nevaren, Španija pa je začela prevladovati. Ne razumem naše zvezne vrste. V njej so zgolj odlični igralci, a tako šibki. Obramba je bila povsem razglašena. Ne morem kriviti le Martineza. Igralci niso dali tistega, kar bi morali," poudarja, da bo treba pripeljati selektorja, ki bo razumel igro.

Portugalska se je na SP 2026 uvrstila med 16 najboljših, dlje pa ni šlo. | Foto: Reuters Portugalska se je na SP 2026 uvrstila med 16 najboljših, dlje pa ni šlo. Foto: Reuters

Ko je izbrano vrsto vodil Martinez, sploh ni znal ugotoviti, katera taktična rešitev bi bila najprimernejša za Portugalsko. Španec ga je razočaral tudi z menjavami. ''Naveličan sem že to ponavljati, a Martinez me ni nikoli prepričal. Odkar je prišel, reprezentanca sploh še ni odigrala zares dobre tekme," je triletno obdobje, ko je vlogo selektorja Portugalske opravljal Martinez, ocenil s skromno oceno.

Prepričan je, da bi lahko Portugalska, sestavljena iz takšnih igralcev, katerih skupna tržna vrednost presega milijardo evrov, na SP 2026 dosegla bistveno več od zgolj preboja v osmino finala.

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