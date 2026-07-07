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Avtorji:
R. P., STA

Torek,
7. 7. 2026,
3.41

Osveženo pred

53 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Jarell Quansah FIFA angleška nogometna reprezentanca

Torek, 7. 7. 2026, 3.41

53 minut

Po stopinjah Baloguna? Angleži razmišljajo o pritožbi na rdeči karton Quansaha.

Avtorji:
R. P., STA

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Jarell Quansah | Jarell Quansah je prejel rdeči karton na srečanju z Mehiko. | Foto Reuters

Jarell Quansah je prejel rdeči karton na srečanju z Mehiko.

Foto: Reuters

Angleška nogometna zveza FA razmišlja o pritožbi na rdeči karton Jarella Quansaha na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva, ki jo je Anglija v Ciudad de Mexicu v ponedeljek zjutraj dobila s 3:2, je poročal Reuters.

Branilec Bayerja iz Leverkusna Jarell Quansah je dobil rdeči karton v 54. minuti. Njegov nalet so sodniki ocenili za zelo resnega, zaradi česar bi lahko Anglež dobil dve tekmi prepovedi igranja.

FA preučuje možnosti za ukrepanje proti kartonu, potem ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa rdeči karton in posledično prepoved ene tekme v pogojno kazen spremenila ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu.

Koliko tekem bo počival angleški branilec? | Foto: Reuters Koliko tekem bo počival angleški branilec? Foto: Reuters

Ta je dobil rdeči karton v šestnajstini finala na tekmi proti BiH, po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je Fifa namesto ene tekme prepovedi Balogunu dala pogojno kazen, tako da bo lahko danes igral proti Belgiji v osmini finala. Ta odločitev je naletela na številne kritike, tudi Evropske nogometne zveze.

Kot je poročal Athletic, tudi francoska zveza razmišlja o pritožbi na rumeni karton Michaela Olisa, ki ga je dobil na tekmi s Paragvajem v soboto zvečer.

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