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Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
17.34

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Donald Trump Folarin Balogun Gianni Infantino ZDA Belgija

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 17.34

10 minut

Bela hiša trikrat poklicala Fifo

Trump razkril, kako je posredoval pri Fifi: nove razsežnosti afere na SP

Avtor:
Ž. L.

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Donald Trump, Gianni Infantino | Donald Trump je priznal, da je zaradi rdečega kartona klical predsednika Fife Giannija Infantina. | Foto Guliverimage

Donald Trump je priznal, da je zaradi rdečega kartona klical predsednika Fife Giannija Infantina.

Foto: Guliverimage

Škandal, v središču katerega se je (nehote) znašel ameriški reprezentant Folarin Balogun, dobiva novo razsežnost. Ameriški predsednik Donald Trump je javno potrdil, da je osebno poklical predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina in zahteval ponovno presojo rdečega kartona, zaradi katerega bi moral prvi strelec ameriške reprezentance izpustiti tekmo osmine finala svetovnega prvenstva proti Belgiji.

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O vpletenosti Donalda Trumpa je bilo govora že prej, zdaj pa je ameriški predsednik sam priznal, da je vplival na odločitev Fife, ki je umaknila kazen prvemu strelcu reprezentance ZDA Folarinu Balogunu. Spomnimo; napadalec zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na obračunu z Bosno in Hercegovino, nocoj ne bi smel igrati na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Belgiji. Vse je spremenil klic ameriškega predsednika.

Trump je v ponedeljkovem nagovoru javnosti v Ovalni pisarni dejal, da ni izvajal pritiska na vodstvo Fife in njenega predsednika Giannija Infantina, ampak je zgolj prosil za ponovni pregled sporne situacije. "Prosil sem le za ponovno presojo, ker sem menil, da ni šlo za prekršek. Nisem mu govoril, kaj morajo storiti. Tega ne morem," je dejal ameriški predsednik.

Ob tem je poudaril, da po njegovem mnenju Balogun ni storil ničesar narobe, ampak sta igralca pri veliki hitrosti zgolj trčila v dvoboju za žogo. Po njegovem je neodvisna komisija Fife na koncu sprejela pravilno odločitev, ko je odpravila prepoved nastopa.

Napadel tudi sodnika

Trump se je obregnil tudi ob brazilskega sodnika Raphaela Clausa, ki je Balogunu po ogledu posnetka VAR pokazal neposredni rdeči karton. Označil ga je za "zelo sumljivega" in novinarjem dejal, da lahko preverijo njegovo preteklost, za svoje trditve sicer ni ponudil dokazov.

Po njegovem mnenju je bila že sama izključitev sporna, še bolj pa je Trumpa zmotila avtomatična prepoved igranja na naslednji tekmi. "Kaznuješ ga za tekmo, ki sploh še ni bila odigrana. To ni pošteno," je dejal Trump.

Guardian: Trump naj bi klical kar trikrat

Čeprav je Trump javno priznal le en telefonski pogovor z Infantinom, britanski Guardian ob sklicevanju na svoje vire poroča, da naj bi Bela hiša od srede opravila kar tri klice z vodstvom FIFA. Cilj je bil doseči ponovno obravnavo primera ameriškega reprezentanta. Fifa teh navedb ni želela komentirati, prav tako ni bilo odziva iz Bele.

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