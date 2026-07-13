Visoka parkirnina in kazni na parkiriščih pred vse več trgovinami: za ves dan tudi 50 evrov!

Dve uri brezplačnega parkiranja, vsaka nadaljnja ura tri evre, v primeru neplačila parkirnine 50 evrov na dan, zapoveduje nov parkirni režim nakupovalnega centra Arkadia v Domžalah, podobno tudi domžalski Lidl, ki je z začetkom julija uvedel 90 minut brezplačnega parkiranja, vsaka ura nad tem stane štiri evre, 50 evrov pa za cel dan ali za tistega, ki ne plača posameznih ur v roku 24 ur od končanega parkiranja. Parkirišče pred Lidlovo trgovino je plačljivo tudi v Bistrici pri Tržiču, a je tam podjetje z občino našlo dogovor, ki prinaša olajšanje za prebivalce. Začasna brezplačna uporaba parkirišča bo prebivalcem omogočena v času, ko trgovina ne obratuje. Kot navajajo trgovci, se za uvedbo plačljivih parkirišč odločajo, ker se je večkrat zgodilo, da je zmanjkalo mest za njihove kupce.

Vse več trgovskih centrov in trgovin uvaja plačljiva parkirišča, ki so nadzorovana s kamerami. Nedavno so o novem parkirnem režimu bili obveščeni prebivalci Domžal, in sicer kar iz dveh trgovskih verig.

Nakupovalni center Arkadia Domžale: Dve uri brezplačni, vsaka nadaljnja ura tri evre

Iz trgovskega centra Arkadia so jih o spremembi obvestili z letaki, ki so jih prebivalci prejeli na dom. "Dve uri brezplačnega parkiranja, vsaka nadaljnja ura tri evre, v primeru neplačila parkirnine 50 evrov na dan," piše na letaku. Enako velja tudi za nočni čas, nedelje in praznike, ko je center zaprt.

Obvestilo Arkadie o spremembi parkirnega režima. Foto: Bralec Kot so nam sporočili iz omenjenega centra, so se za takšen ukrep odločili, ker je bilo parkirišče večinoma prezasedeno. "Nekateri uporabniki so namreč na parkirišču puščali avtomobile ves dan ali celo več dni, saj so se z njimi odpravili v službo ali po drugih opravkih. Zaradi tega je zmanjkalo parkirnih mest za naše stranke in obiskovalce," so zapisali in dodali, da z uvedbo plačljivega parkiranja želijo zagotoviti, da imajo kupci in obiskovalci vedno na voljo parkirno mesto ter da lahko brezskrbno opravijo svoje nakupe.

"Veseli smo, da smo že prejeli veliko pozitivnih odzivov naših obiskovalcev, ki podpirajo ta ukrep. Mnogi so izrazili zadovoljstvo, da lahko zdaj lažje najdejo prosto parkirno mesto ter svoje nakupe opravijo bolj sproščeno in prijetno," pravijo v Arkadii.

Ni zapornice, parkirana vozila preverjajo preko kamer

A vendarle so nekateri prebivalci nad ukrepom, predvsem pa ceno ogorčeni. V Arkadii poudarjajo, da višino morebitnih stroškov za nepravilno parkiranje določa upravljalec parkirišča in ne center. Prav tako upravljalec sam izvaja vse postopke, povezane z izterjavo oziroma pošiljanjem obvestil o neplačanih parkirninah. Te po navedbah nekaterih prebivalcev prejmeš relativno pozno po prekršku, približno dva meseca kasneje.

Moteče je tudi to, da pred parkiriščem centra Arkadia ni zapornice, zato vsak, če ne opazi opozorilne table, ne more vedeti, da parkirišče ni brezplačno. Parkirana vozila preverjajo preko kamer.

Pred Lidlom brezplačnih 90 minut, vsaka nadaljnja ura 4 evre

Podobna pravila po novem veljajo tudi v Domžalah pred Lidlom. "LIDL (Poslovalnica Domžale) je z začetkom julija 2026 na svojem parkirišču uvedel plačljivo parkiranje in sicer 90 min brezplačno, vsaka ura nad tem pa štiri evre oziroma 50 evrov za cel dan ali za tistega, ki ne plača posameznih ur v roku 24 ur od končanega parkiranja," je navedel uporabnik na Facebooku v lokalni skupini.

Pred parkiriščem je zapornica, ki je čez dan dvignjena, ponoči jo spustijo. Sistem deluje tako, da vozilo ob uvozu na parkirišče, tik pred dvignjeno zapornico, posname kamera za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic (ANPR), ki zabeleži zgolj čas vstopa in izstopa vozila.

Parkirnim sistem v celoti upravlja zunanje podjetje BetterPark (Nexobility), ki samostojno vodi vse postopke, medtem ko podjetje Lidl Slovenija v upravljanje in procese obdelave podatkov ni vključeno.

Opozorilo o potrebnem plačilu je pred Lidlom v Domžalah objavljeno tik ob uvozu na parkirišče pred zapornico. Če parkirnina po 90 minutah ni poravnana v roku 24 ur, uporabniki od upravitelja prejmejo obvestilo o dnevnem nadomestilu. "Ta podatek kot vsi drugi pogoji uporabe parkirišča so transparentno navedeni na vseh obvestilih glede parkiranja, ki so nameščena ob vstopu na parkirišče, na več mestih po celotnem območju parkirišča ter na samem parkirnem avtomatu," pravijo v Lidlu.

Po zagotovilih upravitelja uporabniki obvestilo o prekomernem parkiranju na dom prejmejo približno v roku od enega do štirih tednov, še trdijo v Lidlu.

Plačljivo parkirišče pred domžalskim Lidlom. Foto: Bralec

Lidl: Uvajamo sodoben parkirni sistem brez zapornic

"Na določenih parkiriščih uvajamo sodoben parkirni sistem brez fizičnih zapornic, ki je v tujini in Sloveniji že uveljavljena praksa," so še navedli v Lidl Slovenija in pojasnili, da so se za ta ukrep odločili, ker so parkirišča ob njihovih trgovinah v večini v njihovi lasti in so primarno namenjena njihovim kupcem za čas nakupa in nemotenemu delovanju poslovnih enot, vključno z logističnimi procesi, tako med obratovanjem kot po zaprtju.

Pojasnili so, da parkirni režim na lastniških lokacijah že vseskozi določa, da je parkiranje za kupce brezplačno do 90 minut, ki povsem zadošča za umirjen nakup, oziroma so glede na posebnosti posamezne lokacije, tip sistemov upravljanja parkirišč in druge končne rešitve prilagojena dejanskim razmeram in potrebam posamezne lokacije.

Brezplačno parkiranje na parkirišču Lidl v nočnem času v Bistrici pri Tržiču

Plačljivo parkirišče je Lidl uvedel tudi pred svojo poslovalnico v Bistrici pri Tržiču, vendarle pa je podjetje tamkajšnjih prebivalcem po dogovoru z občino vsaj nekoliko šlo na roko. Po več sestankih in iskanju ustreznih tehničnih rešitev je podjetje Lidl Slovenija omogočilo začasno brezplačno uporabo parkirišča v času, ko trgovina ne obratuje. Brezplačno parkiranje bo tako na voljo v času zaprtja trgovine, ponoči (od 21.30 do 7.00), ter ob nedeljah in praznikih.

S spremembo režima, ki vključuje tudi sistem prepoznavanja registrskih številk, se sprošča dodatna površina za parkiranje v nočnih urah ter ob nedeljah in praznikih.

Pomembno je poudariti, da bo novi parkirni režim začel veljati šele po tem, ko bo podjetje Lidl izvedlo potrebne tehnične spremembe in prilagoditve na sistemu nadzora parkirišča. O začetku veljavnosti bo Lidl uporabnike pravočasno in jasno obvestil z informativnimi tablami ob vstopih na parkirišče.

"Ob tem je pomembno poudariti, da gre za začasno ureditev, na katero lahko vplivajo morebitne kršitve reda, zlorabe ali povzročanje škode. S spoštljivim odnosom do zasebne lastnine bomo skupaj poskrbeli, da bo ta ugodnost krajanom na voljo čim dlje," so navedli na tržiški občini.