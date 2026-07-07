Belgijci so si privoščili Trumpa, selektor v bran Balogunu

Folarin Balogun, napadalec ameriške nogometne reprezentance, ki je danes na mundialu izpadla proti Belgiji, se je oglasil prvič, odkar je krovna zveza Fifa na poziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa skrajšala njegovo kazen. Kot je dejal, razume razburjenje zaradi odločitve, na drugi strani mu je v bran stopil belgijski selektor. Belgijski nogometaši so sicer ob enem izmed zadetkov proslavili s plesom Trumpa.

V zadnjih dveh dneh je na svetovnem prvenstvu odzvanjal primer Folarina Baloguna, ki je v šestnajstini finala na tekmi z BiH dobil rdeči karton in bil izključen. To bi običajno pomenilo, da bi igralec moral izpustiti naslednjo tekmo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi, a je Fifa naknadno Balogunovo prepoved spremenila v pogojno. Fifa je nato belgijsko pritožbo na to odločitev gladko zavrnila. "Seveda postane zadeva sporna, ko se odločitev spremeni," je dejal Balogun po izpadu ene od gostiteljic svetovnega prvenstva v osmini finala proti Belgiji z 1:4.

"Sprejeli smo odločitev sodnikov, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, ko so nam sporočili, da lahko igram," je dodal in o odločitvi, ki je sprožila plaz ogorčenja po vsem svetu nad predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom, prvič spregovoril.

Belgijska izbrana vrsta je po enem izmed golov proslavila v slogu plesa Trumpa:

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

Ta saga je pretresla svetovno prvenstvo in šokirala nogometno javnost, kritiki pa so krovno organizacijo Fifo obtožili, da je popustila političnim pritiskom, piše nemška tiskovna agencija dpa. Še posebej, ko se je Trump v Beli hiši sam pohvalil, da je osebno poklical Infantina in od njega zahteval ponoven pregled akcije. "Zahteval sem pregled posnetka, ker se mi ni zdelo, da je šlo za prekršek," je izjavil Trump in dodal, da bi kazen pustila "velik madež" na turnirju.

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

Garcia stopil v bran Balogunu

Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife je bil tudi belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi z Balogunom in nogometašu stopil v bran. "Pristopil je k meni, kar izjemno cenim. Ni on kriv. On ni storil ničesar narobe. Spoštujem ga," je o ameriškem reprezentantu dejal Garcia.

Belgijski vratar Thibaut Courtois je dejal, da je bila njegova ekipa v zadnjih dneh v ZDA deležna "pomanjkanja spoštovanja", kapetan Youri Tielemans pa je dodal, da je polemika v zvezi z Balogunom ekipi dala obilo dodatne motivacije. "Bodimo iskreni: ko smo izvedeli za novico, smo imeli takoj sestanek. Sklenili smo, da moramo odgovoriti na igrišču. In to smo danes tudi storili. Zelo sem ponosen na ekipo," je dejal Tielemans.

Foto: Reuters

"Zmaga prinesla občutek pravičnosti"

Vezist Nicolas Raskin pa je dodal, da je zmaga prinesla občutek pravičnosti. "Mislim, da v življenju vedno obstaja neka pravičnost. O takšnih dogodkih lahko razmišljaš, kakor hočeš, a mi tega nismo šteli za pošteno," je povedal novinarjem. "In danes nam je to prineslo nekaj sreče. Morali smo zmagati in s tem poslati jasno sporočilo."

Po potrditvi zmage so na uradnem profilu belgijske reprezentance na omrežju X takoj objavili sporočilo: "Spremenite še to odločitev," so zapisali ob fotografijah belgijskih nogometašev, ki slavijo zadetek.

V drugi objavi so zapisali: "Temu se reče nogomet", pri čemer so prečrtali besedo "soccer", ki se običajno uporablja v ZDA, in jo nadomestili s "football".

Belgijci v nadaljnje boje brez Onanaja Belgijsko nogometno reprezentanco v četrtfinalu mundiala čaka obračun z evropskimi prvaki Španci. Kot kaže, pa bo v petek v Los Angelesu igrala brez vezista Amadouja Onanaja, ki je proti ZDA igrišče zapustil v prvem polčasu zaradi poškodbe kolena. Pozneje se je pojavil z berglami, selektor Rudi Garcia pa je dejal, da gre očitno za resno poškodbo, ki bi lahko pomenila tudi konec njegovih nastopov na tem prvenstvu. "Sočustvujemo z njim. To vsekakor ni dobra novica ne zanj ne za nas. A zdaj, ko smo v četrtfinalu, se želimo prebiti v polfinale," je dejal Garcia.

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