Ponedeljek, 13. 7. 2026, 19.00
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Teniški globus, 13. julij
Sinner in Zverev na počitnice, sezona se nadaljuje z manjšimi turnirji
Po koncu grand slama v Wimbledonu se teniška sezona nadaljuje z nekaj manjšimi turnirji, tudi v nam bližnjem Umagu. Tukaj so prvi izidi. Najboljši tenisači so si zdaj vzeli nekaj premora, finalista tretjega letošnjega grand slama Jannik Sinner in Alexander Zverev bosta tako naslednjič tekmovala prva dva tedna v avgustu, ko sledi masters v Montrealu.
1. krog:
Damir Džumhur (BiH) - Henroque Rocha (Por) 6:2, 6:1;
Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):
1. krog:
Jasper De Jong (Niz) - Vilius Gaubas (Lit) 7:6 (1), 7:5;
Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):
1. krog:
Lorenzo Sonego (Ita) - Joel Josef Schwaerzler (Avt) 6:4, 7:6 (4);
Clement Tabur (Fra) - Jurij Rodionov (Avt) 4:6, 7:5, 6:4;
Miomir Kecmanović (Srb) - Kilian Feldbausch (Švi) 6:1, 1:6, 6:3;
Raphael Collignon (Bel/7) - Timofey Skatov (Kaz) 3:6, 7:6 (1), 6:4;
Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):
1. krog:
Alina Čarajeva (Rus) - Victoria Jimenez Kasintseva (Rom) 6:0, 6:1;
Anna Bondar (Mad/7) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 7:5, 6:4;
Petra Marčinko (Hrv/2) - Madja Podoroska (Arg) 6:2, 3:6, 6:4;
Atene, WTA 250 (247.911 evrov):
1. krog:
Lilli Tagger (Avt) - Marianne Argirokastriti (Grč) 6:1, 6:1;
Qinwen Zheng (Kit) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa/6) 7:5, 6:1;
Mai Hontama (Jap) - Magda Linette (Pol/8) 6:4, 7:5;