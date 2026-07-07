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Avtorji:
Š. L., STA

Torek,
7. 7. 2026,
6.24

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Kylian Mbappe Kylian Mbappe Francoska nogometna reprezentanca Paragvaj Celeste Amarilla

Torek, 7. 7. 2026, 6.24

1 ura, 16 minut

Paragvajska senatorka rasno žalila Mbappeja, ki ji je odgovoril

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Francija : Senegal, SP 2026, Kylian Mbappe | Kylian Mbappe | Foto Reuters

Kylian Mbappe

Foto: Reuters

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je bil edini strelec ob francoski zmagi v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi proti Paragvaju. Senatorka te južnoameriške države Celeste Amarilla pa je po tekmi na spletu rasno žalila nogometaša madridskega Reala, ki se je odzval na njene zapise.

Amarilla je na omrežju X zapisala: "Sploh se ni naučil pisati. Namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi."

Mbappe ji je odgovoril: "Niste vredni svojega položaja. Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države."

Oglasila se je tudi francoska športna ministrica Marina Ferrari. "Ti zapisi so nagnusni, nevredni in sploh nesprejemljivi za človeka s političnim položajem," je zapisala na omrežju X.

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