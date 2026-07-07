Paragvajska senatorka rasno žalila Mbappeja, ki ji je odgovoril

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je bil edini strelec ob francoski zmagi v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi proti Paragvaju. Senatorka te južnoameriške države Celeste Amarilla pa je po tekmi na spletu rasno žalila nogometaša madridskega Reala, ki se je odzval na njene zapise.

Amarilla je na omrežju X zapisala: "Sploh se ni naučil pisati. Namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi."

Mbappe ji je odgovoril: "Niste vredni svojega položaja. Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države."

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Oglasila se je tudi francoska športna ministrica Marina Ferrari. "Ti zapisi so nagnusni, nevredni in sploh nesprejemljivi za človeka s političnim položajem," je zapisala na omrežju X.

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