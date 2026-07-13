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Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
22.50

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu norveška nogometna reprezentanca navijači Oslo sprejem

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 22.50

1 ura, 26 minut

Sprejem za nogometaše Norveške

Nepregledna množica še zadnjič veslala s Haalandom in soigralci #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Oslo navijači | V Oslu se je pred kraljevo palačo zbrala nepregledna množica. | Foto Guliverimage

V Oslu se je pred kraljevo palačo zbrala nepregledna množica.

Foto: Guliverimage

Norveški nogometaši in njihovi navijači so imeli po porazu v četrtfinalu svetovnega nogometnega prvenstva proti Angliji strta srca. A v minulem mesecu so Erling Haaland in soigralci zanetili neverjetno vročico. Pa ne le doma, marsikje po svetu so navijači zanje. In kljub porazu ni pojenjala. Ob vrnitvi domov so jim pripravili sprejem. Pred kraljevo palačo se je zbrala nepregledna množica. In seveda so še enkrat veslali po vikinško.

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