Norveški nogometaši in njihovi navijači so imeli po porazu v četrtfinalu svetovnega nogometnega prvenstva proti Angliji strta srca. A v minulem mesecu so Erling Haaland in soigralci zanetili neverjetno vročico. Pa ne le doma, marsikje po svetu so navijači zanje. In kljub porazu ni pojenjala. Ob vrnitvi domov so jim pripravili sprejem. Pred kraljevo palačo se je zbrala nepregledna množica. In seveda so še enkrat veslali po vikinško.