Oven

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Bik

Sedaj je obetaven čas za spremembe, zato vam svetujemo, da ukrepate čim prej. Bodite pozorni, saj se vam bo približala oseba, ki ni vredna zaupanja. Previdno torej pri razpravljanju o osebnih stvareh. Pri delu pa se brez težav lahko zanesete na najbližjo osebo, saj vas bo ta ščitila pred nadrejenim.

Dvojčka

Tisti, ki ste v fazi iskanja boljše polovice, danes ne boste imeli najboljšega dneva za sklepanje novih vezi. Nekako ne boste našli pravih besed, da bi prebili led. Vezane pa bo situacija s partnerjem zelo obremenjevala, čeprav niti vedel ne bo, da je kaj narobe. Če boste molčali, se ne bo nič spremenilo.

Rak

Samski boste danes prejeli odgovor od nekoga. To ste pričakovali že lep čas. Vendar pa to ne bo ravno odgovor po vašem okusu, zato boste morda malce razočarani. Vezani pa boste imeli dar govora, zato se boste dobro ujeli z vsemi okoli vas, le s partnerjem bosta imela nekaj težav zaradi ljubosumja.

Lev

Zbudili se boste polni vitalnosti in energije. Želeli si boste fizične aktivnosti, zato si izberite športno dejavnost, s katero se boste danes ukvarjali. Nov zagon bo viden tudi na delovnem mestu. Kos boste vsem ciljem, ki si jih boste zastavili. Bodite bolj preudarni v komunikaciji in se izogibajte sporom.

Devica

Čisto vsaka beseda, ki jo boste izrekli, bo imela trden in prizemljen ton. Ko vas bodo vprašali za mnenje, ga boste tudi z veseljem podali. Zaupanje bo prišlo iz vljudnosti. Za druženje boste iskali nekoga toplega, ljubečega, z enakim razpoloženjem in odločnega, pogumnega, ki bo želel narediti zadano, tako kot vi.

Tehtnica

Tisti, ki ste v razmerju, boste ugotovili, da se s partnerjem kar naprej soočata z enakimi težavami. Enkrat bosta morala najti izvor vsega skupaj, zato da jih bosta lahko rešila. Sedaj bi bil primeren čas za to. Samski pa boste danes bolj leni, ne bo se vam dalo ven, pa čeprav ste nekomu obljubili. Držite svojo obljubo, ne bo vam žal.

Škorpijon

Danes boste čustveno na tleh, kar bodo nekateri vzeli kot depresijo. Več časa namenite aktivnostim na prostem. Vsakodnevna hoja vam bo pomagala prebroditi težave in lažje boste uravnotežili vaša čustva. Rezultate boste videli že po nekaj dneh, kar vam bo prineslo tudi druge zdravstvene prednosti.

Strelec

Današnji dan bo idealen za spremembo. To boste tudi začutili, ker se boste zavedli duševnih in čustvenih prednosti. Naš psihološki obraz zahteva, da se od časa do časa podamo v nove izkušnje, saj bi drugače obstali na mestu. Če ste deloholik, obstaja nevarnost, da boste pregoreli. Morali bi si vzeti tudi malo časa zase.

Kozorog

Malce boste izgubljeni, stvari boste hoteli čim prej končati. Preveč se boste gnali, zato boste izčrpani in delali boste napake. Ko boste prišli do duhovnega stanja, boste pozabili na nekaj zelo pomembnega. Upočasnite malo in nikar ne zamudite najbolj pomembne stvari. Počistite nered, ki je nastal.

Vodnar

Samski se boste lahko danes spustili v neko platonsko razmerje. Vendar sami ne dajajte pobude za to, naj nekaj v tej smeri naredi tista druga oseba. Vezani pa boste imeli morda občutek, da sta se znašla v nekem kritičnem položaju. Vendar brez panike, težave boste znali razrešiti. Zaupajte vase.

Ribi

Danes bo potovanje glavna tema dneva, razmišljali boste o dopustu ali daljših počitnicah. To bo pravi čas, da se posvetite gibanju. Stvari bodo napredovale kot načrtovano. Vsekakor pa si morate vzeti čas za ogled narave, kar vam bo razkrilo prijetno presenečenje. Dan bo vsekakor odličen.