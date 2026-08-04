Na Touru za ženske zaostrili nadzor zaradi domnevnega podlaganja športnih nedrčkov

Kolesarke bodo morale pred četrto etapo Dirke po Franciji za ženske, 21 kilometrov dolgim posamičnim kronometrom med Gevrey-Chambertinom in Dijonom, opraviti dodatni pregled oblačil. Žirija Mednarodne kolesarske zveze (UCI) se je za poostren nadzor odločila po opozorilih ekip, da naj bi nekatere tekmovalke s podlaganjem športnih nedrčkov umetno spreminjale obliko telesa in si tako zagotovile aerodinamično prednost.

Nizozemski portal WielerFlits je v ponedeljek poročal, da se je več ekip ženske svetovne serije obrnilo na žirijo Toura zaradi suma, da naj bi nekatere kolesarke med vožnjami na čas v športne nedrčke vstavljale dodatno polnilo.

S povečanjem volumna v predelu prsnega koša lahko nastane učinek tako imenovanega aerodinamičnega ščita oziroma chest fairinga, ki spremeni pretok zraka okoli telesa in zmanjša zračni upor.

Portal pri tem ni navedel imen kolesark, ki bi bile osumljene takšne prakse.

Po opozorilih je žirija ekipam pred torkovim kronometrom poslala posebno obvestilo.

"Posebna pozornost bo namenjena spoštovanju člena 1.3.032 pravilnika UCI," so zapisali in pri tem izpostavili oblačila ter druge predmete, ki bi lahko spreminjali telesno obliko tekmovalk.

Vse kolesarke se bodo morale na zadnjem pregledu kolesa in opreme zglasiti najpozneje deset minut pred svojim startnim časom. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bodo preglede oblačil opravili v za to namenjenem šotoru.

Pravilnik Mednarodne kolesarske zveze določa, da oblačila in dodatki, ki jih nosi kolesar oziroma kolesarka, ne smejo umetno spreminjati telesne oblike. Prepovedani so tudi predmeti, nameščeni pod oblačili ali vključeni vanje, kadar je njihov namen izboljšanje aerodinamike.

Razlika je lahko merljiva

Profesor aerodinamike Bert Blocken je učinek dodatkov na prsnem košu v kronometru že preučeval. Njegove raziskave so pokazale, da je največji preizkušeni aerodinamični dodatek zračni upor zmanjšal za do 3,6 odstotka.

Teoretično bi to pomenilo prihranek najmanj 0,78 sekunde na kilometer. Na 21 kilometrov dolgem kronometru bi lahko razlika tako znašala več kot 16 sekund.

Učinek je sicer odvisen od velikosti, oblike in položaja predmeta. Nekatere postavitve lahko zračni upor tudi povečajo.

"Govorimo o aerodinamičnem ščitu na prsnem košu, ki spremeni pretok zraka okoli telesa in zmanjša nadtlak na stegnih," je Blocken pojasnil za WielerFlits. "Ne gre za več deset sekund prednosti, toda na 20 ali 30 kilometrov dolgem kronometru je mogoče pridobiti nekaj sekund, ki so lahko odločilne."

Na dirki nastopa najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team), ki je po želodčnih težavah v tretji etapi zdrsnila po lestvici in bo zato danes startala bolj zgodaj, ob 15:39. Prva (14.51) se bo na traso podala mehiška kolesarka Romina Hinojosa (Lotto Intermarché Ladies), partnerka Isaaca Del Tora.

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