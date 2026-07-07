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Avtor:
A. T. K.

Torek,
7. 7. 2026,
21.20

Osveženo pred

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Kylian Mbappe Kylian Mbappe SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu senator

Torek, 7. 7. 2026, 21.20

1 ura, 19 minut

Paragvajka od Mbappeja zahteva javno opravičilo, primer bi lahko končal na sodišču

Avtor:
A. T. K.

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senatorka, Mbappe, kolaž | Paragvajska senatorka Celeste Amarilla, ki je na osnovi rase žalila Kyliana Mbappeja, ta pa ji je besede vrnil, zahteva opravičilo.  | Foto Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Paragvajska senatorka Celeste Amarilla, ki je na osnovi rase žalila Kyliana Mbappeja, ta pa ji je besede vrnil, zahteva opravičilo. 

Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Rasistični zapisi paragvajske senatorke Celeste Amarilla na račun Kyliana Mbappeja po tekmi med Francijo in Paragvajem na svetovnem prvenstvu so sprožili diplomatsko-pravni vihar. Potem ko je francoski kapetan njene besede javno obsodil, mu je senatorka odgovorila z odprtim pismom, v katerem od njega zahteva, naj umakne svoje izjave in se ji javno opraviči.

Francija : Senegal, SP 2026, Kylian Mbappe
Sportal Paragvajska senatorka rasno žalila Mbappeja, ki ji je odgovoril. Infantino obsodil rasizem.

Francija je v osmini finala svetovnega prvenstva z 1:0 izločila Paragvaj, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Kylian Mbappe, kar je očitno razjezilo paragvajsko senatorko Celeste Amarilla. Ta je na družbenih omrežjih objavila več žaljivih in rasističnih zapisov, v katerih se je spravila na njegovo poreklo, videz, odraščanje in izobrazbo.

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Mbappe se je na njene besede ostro odzval. Označil jo je za osebo, nevredno javne funkcije, in zapisal, da je s svojim rasizmom zasenčila zgodovinsko pot paragvajske reprezentance na prvenstvu. Po njegovem odzivu so se oglasili tudi Francoska nogometna zveza, francoski politični vrh in paragvajska vlada, ki se je od besed senatorke javno distancirala.

Objavo je takoj obžalovala, zdaj težke besede očita Mbappeju

A zgodba se tukaj ne konča. Senatorka je danes objavila odprto pismo v francoščini in španščini, v katerem trdi, da njen spor ni uperjen proti Franciji, temveč osebno proti Mbappeju. "Težava je med vami in menoj. Nikoli nisem govorila proti Franciji. Nasprotno, stojim ob Franciji," je zapisala.

Priznala je, da je sporne objave napisala kmalu po tekmi, še pod vplivom čustev, in da jih je pozneje izbrisala, ker naj ne bi odražale vrednot, za katere se, kot trdi, zavzema. "Takoj mi je bilo žal, da sem odgovorila z enakimi žaljivkami, ki jih sama obsojam. Ugotovila sem, da ponavljam vedenje, ki mi ni všeč, zato sem objavo izbrisala," je sporočila, a hkrati Mbappeju očitala, da je šel v svojem odgovoru predaleč.

"Sem senatorka, ki jo je izvolilo paragvajsko ljudstvo. Kdo ste vi, da me označujete za nevredno ali odvratno, ko pa me sploh ne poznate?" je zapisala.

Mbappe je na tekmi med Francijo in Paragvajem zadel zmagoviti gol. | Foto: Reuters Mbappe je na tekmi med Francijo in Paragvajem zadel zmagoviti gol. Foto: Reuters

Zahteva javno opravičilo Mbappeja

Od Mbappeja zdaj zahteva, naj umakne svoje besede in se ji javno opraviči. Če tega ne bo storil, napoveduje možnost pravnih korakov, saj njegove izjave razume kot obliko nasilja na podlagi spola.

Francoska nogometna zveza je medtem že napovedala prijavo zaradi njenih rasističnih komentarjev, francosko tožilstvo pa je odprlo preiskavo zaradi javne žalitve in spodbujanja sovraštva. Za takšna dejanja so v Franciji predvidene kazni do enega leta zapora in 45 tisoč evrov denarne kazni.

Odzvala se je tudi paragvajska vlada, ki je sporočila, da komentarji senatorke niso v skladu z vrednotami spoštovanja človekovega dostojanstva ter da ne predstavljajo ne države ne paragvajskega naroda.

Francija je z zmago nad Paragvajem napredovala v četrtfinale svetovnega prvenstva, kjer jo čaka obračun z Marokom. Preberite še:
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