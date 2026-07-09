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Avtor:
R. P.

Četrtek,
9. 7. 2026,
18.00

Osveženo pred

2 minuti

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FC Koper NK Bravo konferenčna liga konferenčna liga Adnan Golubović Žiga Lipušček

Četrtek, 9. 7. 2026, 18.00

2 minuti

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (prve tekme)

Koper in Bravo v vlogi opazovalcev, Slovenec ostal nepremagan na Otoku

Avtor:
R. P.

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Josip Iličić, FC Koper | Josip Iličić bo s Koprom začel evropsko pot čez dva tedna. | Foto Guliverimage

Josip Iličić bo s Koprom začel evropsko pot čez dva tedna.

Foto: Guliverimage

Ta teden so začeli dogajanjem tudi v kvalifikacijah za konferenčni ligi. V uvodnem krogu ni nastopov slovenskih klubov, saj se bosta Koper in Bravo pridružila tekmovanju v drugem krogu. Danes bosta zagotovo z zanimanjem spremljala, kako se bodo odrezali njuni možni kandidati za tekmeca. Izmed slovenskih legionarjev je vratar Adnan Golubović (Ballkani) v sredo remiziral na Otoku, danes bo z RFS na delu Žiga Lipušček.

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Četrtek, 11. julij:

Uvodni krog kvalifikacij za konferenčno ligo, najmanj kakovostno izmed treh evropskih tekmovanj, se začenja brez slovenskih klubov. Slovenski podprvak Koper se bo v 2. krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med ekipama Runavik (Ferski otoki) in Hamrun Spartans (Malta), mladi ljubljanski klub Bravo, ki bo v Evropi nastopil šele drugič, pa se bo nameril na zmagovalca dvoboja med Škendijo (Severna Makedonija) in Europo (Gibraltar). Tako bodo danes v taboru kanarčkov in Šiškarjev zagotovo pozorno spremljali dogajanje na omenjenih tekmah.

Adnan Golubović je v 1. SNL branil za tri različne klube, zdaj pa si nogometni kruh služi na Kosovu. | Foto: Žiga Zupan/Sportida Adnan Golubović je v 1. SNL branil za tri različne klube, zdaj pa si nogometni kruh služi na Kosovu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Izmed slovenskih legionarjev je bil v sredo na delu Adnan Golubović. Nekdanji vratar Triglava, Dožal in Kopra od leta 2025 brani na Kosovu za Ballkani. Z njim je v sredo remiziral na gostovanju pri valižanskem klubu Connah's Quay Nomads. Bilo je 0:0, Golubović pa je zbral štiri obrambe.

Danes bo na delu Žiga Lipušček. Slovenski branilec že vrsto let brani barve latvijskega RFS. Tokrat se bo pomeril s severnoirskim Glentoranom.

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Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog - prve tekme):

Torek, 9. julij:

Sreda, 10. julij:

Četrtek, 11. julij:

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