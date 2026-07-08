V četrtek se bo v Pridnestrju, v bližini moldavsko-ukrajinske meje, pisala zgodovina Nogometnega kluba Aluminij. Kidričani bodo v Tiraspolu debitirali na evropskem odru in se soočili z nasprotnikom, ki je nekoč na kolena spravil tudi veliki madridski Real. Na Šerif so slovenski pokalni prvaki dobro pripravljeni, pravi Jura Arsić.

V sezoni 2020/21 je Šerif iz Tiraspola postal prvi moldavski predstavnik v zgodovini elitne lige prvakov, na zadnji stopnički kvalifikacij je s skupnim rezultatom 3:0 ugnal zagrebški Dinamo. Nesporni vrhunec krstne sezone med evropsko smetano je klub doživel na stadionu Santiago Bernabeu, kjer je z 2:1 premagal tudi veliki Real Madrid pod vodstvom Carla Ancelottija. Zdaj se Šerif v novo evropsko zgodbo podaja na tekmi s kidričevskim Aluminijem.

Šerif je danes le še bleda senca ekipe, ki si je pokorila špansko prestolnico. To je pred dvema letoma v kvalifikacijah za konferenčno ligo potrdila tudi ljubljanska Olimpija, ki je Moldavce izločila s skupnim rezultatom 4:0. Podvig bodo poskušali ponoviti varovanci Jure Arsića.

Za Kidričani stresno obdobje

"Če ocenjujem obdobje v našem klubu po vseh teh rezultatih v pretekli sezoni, je to vsekakor nevsakdanje za vse nas. Tako za ekipo kot verjetno za vse zaposlene. Bilo je precej stresno, a še vedno je prisoten občutek vsega, kar smo si vsi skupaj v klubu trdno prigarali. Sam to jemljem pozitivno, kljub težavam s sestavo ekipe, ki je bila na začetku videti zelo slabo. Mislim, da smo opravili res kakovostne priprave, predvsem na račun tega, da so se fantje zavedali težavnosti položaja in tega, da moramo biti vsi skupaj še precej bolj osredotočeni na trdo delo," je pred potjo v Tiraspol nekoliko mešane občutke strnil trener slovenskih pokalnih prvakov.

Ekipa je, razumljivo in pričakovano, doživela precej sprememb in se bo novega tekmovalnega obdobja lotila v močno premešani sestavi. Arsić kljub temu verjame, da bo njegova ekipa hitro pokazala, kako močna je.

"Vsekakor bomo potrebovali še nekaj časa, da stvari zložimo do te mere, da bomo delovali tako, kot si želimo. Naj se to ne sliši kot izgovor, ker v vsakem primeru trdno verjamem v to, kar delamo. Verjamem v fante, ki so prišli, in verjamem v kakovost našega strokovnega štaba ter vseh ostalih v klubu. Želim si, da bi bilo to prehodno obdobje čim krajše in da že zelo kmalu ponovno pokažemo, kako močni smo," pravi 44-letni strokovnjak.

Moldavci nevarni predvsem v napadu

Obračun v Tiraspolu se bo začel v četrtek ob 19. uri, povratna tekma bo teden dni kasneje v Ljudskem vrtu (20.00). Kidričani se, jasno, soočajo z nekaterimi novimi izzivi.

"Že zaradi potovanja in stvari, s katerimi do zdaj nismo imeli opravka, je marsikaj drugače, a gre za zunanje vplive, na katere ne želimo gledati kot na nekaj slabega. Za nas je to nagrada za preteklo delo in usmeritev za prihodnost. Mislim, da smo nasprotnika zelo dobro analizirali; vložili smo ogromno truda v pridobivanje videoposnetkov tekem, analiz in raznih informacij. Na podlagi vsega tega mislim, da gre za zelo kakovostno ekipo, predvsem v napadu," opozarja Arsić.

Pokalni prvaki so v pripravljalnem obdobju odigrali štiri tekme, remizirali so z Račami in Pyunikom, izgubili pa proti armenskemu Noahu in beograjskemu Partizanu.

"Prepričan sem, da so naše možnosti velike, če bomo sposobni prikazati tisto, kar moramo in znamo. V pripravljalnem obdobju smo dokazali, da se lahko kosamo s takšnimi ekipami, čeprav še nismo bili popolni. Rezultat sicer ni bil vedno pozitiven, a predvsem zaradi malenkosti. Sistemsko smo delovali dobro, zato tudi tokrat verjamem, da imamo lepe možnosti in da lahko iz tega para napredujemo," je zaključil strateg Aluminija.