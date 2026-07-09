Podvig Aluminija v Evropi! Kidričani razorožili Šerifa na zgodovinski tekmi.

V Tiraspolu, glavnem mestu nepriznane republike Pridnestrje v Moldaviji, se je pisala zgodovina. Slovenski pokalni zmagovalec Aluminij je odigral prvo evropsko tekmo v zgodovini kluba in ohranili nedotaknjeno mrežo na gostovanju pri Šerifu (0:0). Vratar Florijan Raduha je zbral pet obramb. Kidričani so v poletnem prestopnem roku močno prevetrili igralsko zasedbo in zadali veliko izzivov trenerju Juri Arsiću . So že 15. slovenski klub, ki je v obdobju državne samostojnosti zaigral v Evropi. Danes so uverture v evropsko sezono deležni tudi nekateri (nekdanji) velikani evropskega nogometa.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – prve tekme):

Četrtek, 9. julij:

Nazadnje je Slovenija predstavnika v evropskih tekmovanjih na delu občudovala 19. marca. Takrat so Celjani navdušili z zmago v Atenah. Premagali so AEK (2:0), a to ni bilo dovolj za napredovanje. Zaradi visokega poraza v knežjem mestu (0:4) se je v četrtfinale konferenčne lige uvrstil grški velikan.

Celjani so 19. marca v Atenah presenetili AEK in mu "vrnil" za ponižanje v knežjem mestu. Foto: Reuters

Natanko 112 dni po tej zmagi Celjanov, ki so pozneje postali slovenski prvaki, je sledil nov slovenski nastop v Evropi. Z uspešnim gostovanjem Aluminija v Tiraspolu se je uradno začela evropska sezona tudi za slovenske klube. To je bila krstna tekma Kidričanov v Evropi. Končala se je z rezultatskim uspehom, saj so ostali neporaženi pri bogatejšem tekmecu, ki je vstopil v obračun kot favorit.

Šerif : Aluminij 0:0 Arena Šerif, sodniki: Talic, Hartl, Rekik (vsi Avstrija).

Strelci: /. Šerif: Djulgerov, Fomba, Assane, Mota (od 81. Ze Flores), Lopes, Klas (od 69. Fratea), Kone, Pergjoni, Loukou (od 69. Sapata), Forov, Asprilla. Aluminij: Raduha, R. Schaubach, Boben, Šimunić, Težak (od 87. Zajšek), Koderman (od 78. Soerensen), Taylor, Jagić (od 78. Petriško), Vrbanec, Bajraj (od 61. Osuji), Susso. Rumeni kartoni: Fomba, Ze Flores; Vrbanec.

Rdeči karton: /.

Kidričani po prvi tekmi ohranjajo upe na preboj, čeprav v napadu niso bili ravno dejavni in imeli le dva strela v okvir vrat. Tekma je v prvem polčasu ponudila rahlo terensko pobudo Moldavcev, ki so imeli več žogo v posesti in več strelov, od tega enega nevarnega v 18. minuti prek Arlija Pergjonija, na drugi strani so Kidričani na trenutke tudi imeli svoje minute, a bili premalo konkretni brez strela v okvir vrat. V 28. minuti je cilj zgrešil tudi Murat Bajraj.

Tudi uvod drugega polčasa ni prinesel posebnih sprememb na zelenici, še naprej so bili več pri žogi domači, več tudi poskušali s streli, a ne dovolj dobro za spremembo izida. Kidričani so v zadnjih minutah poskusili držati mrežo nedotaknjeno in jo tudi zadržali, čeprav je imel v prvi minuti dodatka znova Pergjoni priložnost z glavo, a je bil Florijan Raduha na mestu.

Aluminij začel tam, kjer je nazadnje zmagala Olimpija

Kidričani, ki jih vodi Jura Arsić, so tako postali 15. slovenski klub v Evropi. Po novem so tudi prvi po abecednem vrstnem redu. Preostali slovenski predstavniki v Evropi so bili Bravo, Celje, Domžale, Drava, Gorica, Interblock, Izola, Koper, Korotan, Maribor, Mura, Olimpija, Primorje in Rudar Velenje.

Aluminij si je nastop v Evropi zagotovil s pokalnim naslovom. Foto: Filip Barbalić

Poleg Aluminija v tej sezoni slovenske barve v Evropi zastopajo še Celje (kvalifikacije za ligo prvakov), Koper in Bravo (oba kvalifikacije za konferenčno ligo), ki pa začenjajo malce pozneje. Prvič bodo zaigrali šele v 2. krogu kvalifikacij, tako da bodo na delu šele čez dva tedna.

Kidričani bodo v tej evropski sezoni odigrali najmanj štiri tekme, saj jih v primeru neuspeha proti Šerifu čaka popravni izpit v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Pred Aluminijem je nazadnje v Tiraspolu izmed slovenskih klubov gostovala Olimpija in leta 2024 premagala Šerif z 1:0.

Kidričane čakajo vsaj štiri tekme v Evropi

V napadu Aluminija bi lahko največjo nevarnost za obrambo Šerifa predstavljal Bamba Susso. Foto: Aleš Fevžer Šerif, aktualni moldavski podprvak, je v Evropi vajen velikih dosežkov. Premore veliko denarja, tradicionalno pa prisega na ogromno število tujcev, ki prihaja z vseh koncev sveta. Prvak Moldavije je bil že 21-krat, velike načrte pa ima tudi letos, a mu je slovenski pokalni zmagovalec prekrižal načrte že na prvi tekmi.

Aluminij je debitant v evropskih tekmovanjih, na slovenskih tleh pa bo prvič v Evropi zaigral prihodnji teden, ko bo povratno srečanje v Ljudskem vrtu v Mariboru.

Če bi Aluminij preskočil moldavsko oviro, bi se v 2. krogu kvalifikacij pomeril z Maccabijem iz Tel Aviva. Če pa bi Kidričani izpadli proti Šerifu, bi evropsko pot nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med albanskim Dinamo Cityjem in kazahstansko Astano.

Na delu tudi Qarabag, Ferencvaroš, Hajduk Split ...

Hajduk je v pripravljalnem obdobju v Celju premagal slovenskega prvaka z 1:0. Foto: Aleš Fevžer V ligi Europa danes v uvodnem krogu kvalifikacij nastopa veliko klubov z bogato preteklostjo. Qarabag, nekdanji serijski prvak Azerbajdžana, je denimo v prejšnji sezoni zaigral celo v izločilnem delu lige prvakov, a nato doma presenetljivo ostal brez naslova prvaka. Tokrat je zanesljivo s 3:0 odpravil islandski Vestri.

Po dolgem času na Madžarskem ni bil najboljši Ferencvaroš, tako da velikan iz Budimpešte, za katerega ni kandidiral za nastop nekdanji vroči strelec Celja Franko Kovačević, začenja evropsko pot v ligi Europa. Žreb mu je nameril zahtevnega tekmeca, saj se odpravlja na zahteven sosedski spopad v Srbijo k Vojvodini. Ukrajinski Dinamo Kijev je že osvajal evropske lovorike, med največje klube na tem delu Evrope pa je svojčas spadal tudi Hajduk Split, ki po aferi "Marko Livaja" doživlja novo stresno obdobje. V Split prihaja slovaška Žilina.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – prve tekme):

Četrtek, 9. julij: