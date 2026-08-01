Pogačar razkril, kaj si želi, da bi ljudje o njem govorili po koncu kariere

Le nekaj dni po peti zmagi na Dirki po Franciji se je Tadej Pogačar vrnil domov, kjer ga v Komendi čaka tridnevni kolesarski praznik. Na novinarski konferenci je bil dobro razpoložen in zgovoren, spregovoril pa je o prvih dneh po Touru, zahtevni trasi evropskega prvenstva, ki ga bo Slovenija gostila oktobra, partnerki Urški Žigart, ki jutri začenja svoj Tour, odnosih v karavani, pa tudi o tem, kakšno zapuščino želi nekoč pustiti za seboj.

Kakšno zapuščino želi pustiti za seboj

"Če bi danes končal kariero, bi se ljudje verjetno spominjali zmag na Touru, svetovnih prvenstvih in spomenikih. A mislim, da si vsak športnik želi, da bi se ga po koncu kariere spominjali kot dobrega športnika, dobrega človeka in dobre duše. Mislim, da si to želi vsak. Tudi jaz," je odgovoril na vprašanje, kakšno zapuščino si želi pustiti za seboj.

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Prvi kolesar sveta se je le nekaj dni po peti skupni zmagi na Dirki po Franciji, s katero je še utrdil svoj položaj med največjimi kolesarji vseh časov, vrnil v domačo Komendo. Tam ga ta konec tedna čaka precej drugačna, predvsem pa veliko bolj sproščena kolesarska preizkušnja, ob kateri je znova pokazal, da njegove zgodbe ne določajo le zmage, ampak tudi odnos do ljudi, tekmecev in okolja, iz katerega prihaja.

V petek se je z vrsto zvenečih imen svetovnega kolesarstva pomeril na kriteriju, ki nosi njegovo ime (in zmagal), sobota bo namenjena družinam, nedelja pa bo rezervirana za unikatno kolesarsko prireditev Iz klanca v klanec, na kateri bo na najljubšem klancu, klancu na Krvavec, lovil kolesarje, ki bodo startali z nekajminutno prednostjo.

Foto: Siniša Kanižaj/STA

Po Touru bi se včasih najraje zaprl v sobo

Čeprav je Pogačar na novinarsko konferenco prišel dobro razpoložen in pripravljen na šale, je priznal, da dnevi po tritedenski dirki niso vedno preprosti. Telo in glava potrebujeta čas, da se po skoraj dveh mesecih življenja v strogo nadzorovanem tekmovalnem ritmu znova privadita na vsakdan.

"Prvi dnevi zelo hitro minejo, sploh če te že konec prvega tedna čaka Pogi Challenge. Urška je odšla na ženski Tour, potem se je zavlekla še obvezna večerja v Parizu ... Prvih nekaj dni si zato kar precej utrujen, energija kar niha," je priznal.

Včasih si želi družbe, drugič popolnega miru. "Včasih bi se zaprl v sobo in ne bi nikogar videl, drugič pa ti druženje zelo ustreza. Takšna nihanja so predvsem v prvem tednu, potem pa se stvari počasi spet zaženejo. Podobno pravijo tudi drugi kolesarji, ki se vrnejo s Toura."

Foto: Nik Bertoncelj / Pogi challenge

Kaj bi počel, če bi bil njegov konec tedna brez obveznosti?

Če ga ta konec tedna ne bi čakale obveznosti v Komendi, bi se na kolesu še vedno vozil povsem sproščeno. "Ne bi preveč razmišljal o treningu ali prehrani. Po Touru se moraš odklopiti in resetirati. Vsaj teden dni potrebuješ, da prideš spet na realna tla. Mesec dni si v Franciji, vsak dan greš na polno, pred tem pa si še mesec dni ali več na pripravah. Ko prideš domov, je zato kar majhen šok."

Glede Vuelte odločitev prestavil na pondeljek

Ob številnih plišastih levčkih, ki spremljajo zmagovalca Toura in se jih je v zadnjih letih nabralo že za pravo zbirko, je beseda nanesla tudi na morebitne nove trofeje. Na vprašanje, ali bo letos v Španiji zbiral bikce, torej nagrado, ki jo prejme vodilni na Vuelti, je Pogačar sprva v smehu vprašal, kaj sploh delijo na Vuelti, nato pa odgovoril zelo previdno. "Mogoče. Bomo videli. Bomo videli v ponedeljek." Vuelta se sicer začne že čez tri tedne, 22. avgusta v Monaku.

Foto: Guliverimage

Urška Žigart pred Tourom prehitela zdravniške napovedi

Pogačar je z velikim ponosom govoril tudi o svoji življenjski sopotnici Urški Žigart, ki bo že jutri v Lozani stala na startu Dirke po Franciji za ženske, kjer je debitirala leta 2022. Še ob koncu lanskega leta njen nastop na Touru ni bil predviden, z odličnimi predstavami na Giru, Vuelti in drugih dirkah v letošnji sezoni pa si je priborila mesto v ekipi. A vse skupaj bi šlo lahko po zlu, saj je 29-letna Bistričanka na Dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust.

"Ekipa jo je ves čas zelo dobro podpirala. Nekako sem vedel, da bo vseeno odšla na Tour, a po tako hudem padcu vedno obstajajo dvomi. Ekipa lahko v vsakem trenutku reče, da zaradi previdnosti raje ne bo nastopila," je poudaril.

Žigartova se je po njegovih besedah neverjetno hitro vrnila k treningu. "Zelo hitro se je regenerirala in pozdravila ter na polno začela trenirati še prej, kot so ji svetovali zdravniki. Zdaj je za Tour res v vrhunski formi."

Njena glavna naloga bo pomoč kapetanki Kim Le Court v boju za rumeno majico. "Nimajo stranskih ambicij, njihov cilj je rumena majica. Mislim, da lahko s takšno ekipo naredijo izjemen Tour," je prepričan Pogačar, ki si je danes v družbi povabljenih kolesarjev ogledal tudi del trase evropskega prvenstva, ki bo v začetku oktobra potekalo v Sloveniji.

S staršema Mirkom in Marjeto ter orgaanizatorjem Simonom Rožnikom iz agencije Extrem. Foto: Siniša Kanižaj/STA

Prvič prevozil krog evropskega prvenstva in se čudil Možjanci

Zjutraj so se iz Cerkelj odpeljali proti Ljubljani, se ustavili na kavi, nato pa opravili še krog čez Možjanco. "Danes sem prvič v življenju prevozil celoten krog evropskega prvenstva (3. do 7. oktober). Proga je zelo zahtevna, tehnično zahteven je tudi spust," je ocenil traso, pri načrtovanju katere ni imel veliko besede.

"Nisem imel veliko povedati o tem, kakšen naj bo krog. Verjetno si vsi predstavljajo, da je zame najbolje, če je čim težji. Sam Možjance niti ne bi predlagal, ker sem vedel, da cesta proti vrhu ni bila asfaltirana, a nekdo se je odločil zanjo in nastal je lep krog z zelo zahtevnim tehničnim spustom. Evropsko prvenstvo bo osvojil kakovosten kolesar," je napovedal aktualni evropski in svetovni prvak.

V družbi kolesarskih prijateljev, ki so se odzvali na njegovo povabilo na kriterij Tadeja Pogačarja. Foto: Luka Kotnik

Spoštovanje je v kolesarstvu nujno, karma se hitro vrne

Pogačar je ta konec tedna v Komendo povabil številne tekmece iz svetovne serije. Nekateri so se lahko odzvali, med njimi tudi tretji s Toura Isaac De Toro, Tim Wellens, Pascal Ackerman, Rui Costa in drugi, številnim pa je nastop preprečil natrpan tekmovalni koledar. Pogačar pravi, da bi sicer brez težav zbral tudi 60 kolesarjev najvišje ravni.

"Zelo sem vesel, da lahko tistim, ki pridejo, pokažem Slovenijo in Komendo. Hvaležen sem jim, da se odzovejo in nastopijo na kriteriju. Res so fejst fantje."

Dobri odnosi med kolesarji ga ne presenečajo. V športu, v katerem vsi dobro vedo, koliko odrekanja zahteva pot do vrha, je spoštovanje po njegovem mnenju nekaj samoumevnega.

"Veš, koliko moraš sam prestati, da prideš do te ravni, zato veš tudi, koliko so prestali drugi. Kolesarski svet je majhen. Ne moreš si ustvarjati sovražnikov in gojiti zamer, ker se karma hitro vrne."

To seveda ne pomeni, da so vsi prijatelji. "Vseh ne moreš imeti rad in z vsemi ne moreš biti prijatelj, spoštljiv pa moraš biti do vseh. Mislim, da je to v kolesarskem pelotonu na zelo visoki ravni."

Komenda do vse do nedelja epicenter slovenskega kolesarskega sveta. Foto: Nik Bertoncelj / Pogi challenge

Slovenijo številni podcenjujejo

Pogačar je prepričan, da so tuji kolesarji, ki so se odzvali njegovemu povabilu, nad Slovenijo prijetno presenečeni.

"Nekateri so bili tukaj že na dirki Po Sloveniji, drugi so prišli prvič. Tisti, ki Slovenije prej niso poznali, so res navdušeni. Zdi se mi, da jo vsi nekoliko podcenjujejo, dokler ne pridejo sem."

Prav prek takšnih dogodkov jim želi pokazati državo, na katero je močno navezan. "Imamo čudovito državo in lepo jo je pokazati drugim. Pri fantih, ki pridejo sem, vidim, da jo cenijo in da tukaj res uživajo."

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