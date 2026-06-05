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Avtor:
R. P.

Petek,
5. 6. 2026,
15.49

Osveženo pred

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norveška nogometna reprezentanca Erling Haaland SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026

Petek, 5. 6. 2026, 15.49

1 ura, 24 minut

Fotografija, ki je postala spletna uspešnica

Norveški zvezdniki slekli drese in se prelevili v vikinge

Avtor:
R. P.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Erling Haaland | Erling Haaland komaj čaka na začetek SP 2026. To bo njegovo prvo veliko tekmovanje s člansko reprezentanco. | Foto Reuters

Erling Haaland komaj čaka na začetek SP 2026. To bo njegovo prvo veliko tekmovanje s člansko reprezentanco.

Foto: Reuters

"Zmagovalci. Boljše od tega ne gre!" Tako in podobno so se po spletu vrstili komentarji nogometnih navdušencev, ki niso mogli prehvaliti skupinske fotografije norveških nogometašev, oblečenih v vikinške bojevnike.

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Norvežani nestrpno čakajo letošnji nogometni spektakel. Na drugo stran velike luže se resda ne bodo odpravili v starodavnih vikinških ladjah, ampak Atlantski ocean preleteli z letalom, so pa vseeno pustili izjemen vtis, ko so za potrebe skupinske fotografije slekli nogometne drese in si nadeli obleke vikinških bojevnikov.

Norveška reprezentanca se je v vikinge prelevila v okolici Osla:

V roke so poprijeli tudi orožje, tudi ščiti niso manjkali, kot da bi želeli v prenesenem nogometnem pomenu sporočiti, da so pripravljeni na SP 2026 tako v napadu kot tudi obrambi. Fotografijo, ki je kmalu postala spletna uspešnica, je posnel David Yarrow.

Slovo od velikih tekmovanj proti Sloveniji

Na sliki so se v ozadju bohotili mogočni in slikoviti fjordi, z dolgimi svetlimi lasmi pa je med druščino vikingov prednjačil prvi zvezdnik norveške zasedbe, strelski kralj Erling Haaland. Zanj in soigralce bo to prvo veliko reprezentančno tekmovanje. Norvežani so nanj čakali prekleto dolgo.

Nazadnje so se s svetovno elito družili še v prejšnjem stoletju, pisalo se je leto 1998, dve leti pozneje pa so še zadnjič nastopili na Euru 2000. Zadnjo tekmo so, zanimivo, odigrali prav s Slovenijo. Dvoboj v Arnhemu se je končal brez zadetkov, tako da je Norveška podobno kot zlata Katančeva generacija končala pot že po skupinskem delu.

Kako je potekal snemalni dan na Norveškem?

Letos, ko je znova polna zvezdniških imen, saj zanjo nastopajo tudi izjemni igralci iz Arsenala, Atletica, Dortmunda, Leipziga in drugih velikih klubov, ima na SP 2026 drugačne cilje. Želi se prebiti med najboljše. V kvalifikacijah je blestela, dobila vseh osem tekem in pokvarila načrte tudi Italiji. Zdaj želi zmagoviti ritem nadaljevati tudi v ZDA, kjer se bo za točke najprej potegovala proti Iraku, Senegalu in Franciji.

Norveška | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Norvežani so pripravljeni. Z vikinško fotografijo so poudarili izjemno tovarištvo in enotnost. Norvežani odhajajo v ZDA kot motivirani vikingi. Odhajajo po tisto, kar se najbolj sveti. To pa je pokal, namenjen prvaku!

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