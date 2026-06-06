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Avtor:
R. Sp.

Sobota,
6. 6. 2026,
21.42

Osveženo pred

47 minut

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Irak

Sobota, 6. 6. 2026, 21.42

47 minut

Aymenu Husseinu po več urah pridržanja dopustili vstop v državo

Težave Iračanov ob prihodu v ZDA

Avtor:
R. Sp.

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Aymen Hussein | Talisman Iračanov Aymen Hussein je bil ob prihodu v ZDA pridržan in zaslišan, po več urah pa so mu vendarle dovolili vstop v državo. Fotografu reprezentance Iraka vstopa niso dovolili. | Foto Reuters

Talisman Iračanov Aymen Hussein je bil ob prihodu v ZDA pridržan in zaslišan, po več urah pa so mu vendarle dovolili vstop v državo. Fotografu reprezentance Iraka vstopa niso dovolili.

Foto: Reuters

Nogometaša Iraka Aymena Husseina so ob prihodu reprezentance v ZDA, kjer bo odigrala prvi dve tekmi svetovnega prvenstva, za več ur zadržali na letališču O'Hare v Chicagu in ga zasliševali, poroča Reuters. Naposled so mu dovoli vstop v državo.

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Husseinu, ki je dosegel gol, s katerim se je Irak uvrstil na svetovno prvenstvo, so po več urah omogočili vstop v državo.

Te sreče pa ni imel uradni fotograf ekipe, ki so mu prepovedali vstop v ZDA, so pri Reutersu povzeli besede uradnika, ki dela za olimpijski komite Iraka in je v tesnem stiku z reprezentanco.

Ta je povedal še, da so ob prihodu Husseina v ZDA pregledali njegov telefon in da je bil "fotograf reprezentance Talal Salah pridržan več kot deset ur, tudi pri njem so opravili podoben pregled telefona ter mu na koncu zavrnili vstop v ZDA".

Irak se na svetovno prvenstvo vrača prvič po svojem prvencu pred 40 leti. Čaka ga zahtevna skupina, v kateri so Francija, Norveška in Senegal.

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