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Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
7.26

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Natisni članek
SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Iran

Sobota, 6. 6. 2026, 7.26

1 ura, 26 minut

Vizum

ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco pred SP

Avtor:
STA

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Iran SP 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potrditev je podal ameriški veleposlanik v Turčiji Tom Barrack in s tem odpravil dvome glede tega, ali bi omejitev Washingtona za iranske državljane v času sovražnosti med državama lahko vplivala na nastop Irana v ZDA.

"Ponosni smo na našo izjemno ekipo na ameriškem veleposlaništvu v Ankari in na njihovo delo pri obdelavi vizumov za iransko nogometno reprezentanco na poti do SP v ZDA," je Barrack zapisal na družbenem omrežju X. "Šport presega meje in veselimo se, da bomo lahko pozdravili tekmovalce in navijače z vsega sveta."

Iranski nogometaši bodo v predtekmovanju nastopili v skupini G in igrali vse svoje tekme v ZDA. Prva je na sporedu 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu.

Nastop Irana na svetovnem prvenstvu je bil zaradi napada ZDA in Izraela na to državo sicer nekaj časa pod vprašajem. Iran je aprila, po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom, najprej zaprosil Fifo za selitev tekem v Mehiko, kar pa je krovna zveza zavrnila.

V nadaljevanju je od Fife zahteval jamstva glede svoje udeležbe na mundialu.

Konec maja je Fifa odobrila prošnjo Irana, da bi svojo vadbeno bazo za čas prvenstva imela v Mehiki namesto v ZDA. K temu je prispevalo tudi vprašanje pridobitve vizumov za vstop v ZDA. Te so Iranci pred začetkom prvenstva zdaj vendarle dobili.

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