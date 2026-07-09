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Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
11.30

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Natisni članek

Natisni članek
sojenje VAR SP 2026 SP 2026 SP 2022 v nogometu Pierluigi Collina

Četrtek, 9. 7. 2026, 11.30

32 minut

Vodja sodnikov Fife brani kolege pred kritikami

Avtorji:
A. T. K., STA

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Pierluigi Collina | Vodja sodnikov Mednarodne nogometne zveze Pierluigi Collina trdi, da nihče ne more trditi, da lahko Fifa kakorkoli vpliva na sojenje. "Tega ne more niti predsednik Fife," trdi Collina. | Foto Guliverimage

Vodja sodnikov Mednarodne nogometne zveze Pierluigi Collina trdi, da nihče ne more trditi, da lahko Fifa kakorkoli vpliva na sojenje. "Tega ne more niti predsednik Fife," trdi Collina.

Foto: Guliverimage

Vodja sodnikov Mednarodne nogometne zveze (Fifa), Italijan Pierluigi Collina, je branil francoskega sodnika tekem na svetovnem prvenstvu Francoisa Letexierja pred ostrimi kritikami Egipta in na splošno podprl sodnike na prvenstvu, je objavljeno v intervjuju z nekdanjim nogometnim sodnikom na spletni strani Fife.

"Neutemeljene obtožbe nimajo mesta v našem športu. Nihče ne more podvomiti v integriteto sodnikov tekem SP. Ko se to zgodi, lahko izzove reakcije, ki vodijo do groženj njim in njihovim družinam. To ni prav," je Pierluigi Collina dejal v intervjuju.

"Nihče ne more trditi, da lahko Fifa kakorkoli vpliva na sojenje, to ne more niti predsednik Fife [Gianni Infantino]. Vedno je pokazal svojo polno podporo ekipi Fife, hkrati pa nam je zaupal, da bomo delali popolnoma neodvisno. Sodniki tekem sprejemajo poštene odločitve in tako kot igralci in trenerji vedno poskušajo dati vse od sebe."

Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Francois Letexier | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Sporna odločitev na tekmi med Egiptom in Argentino?

Na turnirju je bilo nekaj kontroverznih sodnikovih odločitev, egiptovska nogometna zveza se je po porazu z 2:3 proti Argentini v osmini finala uradno pritožila proti Letexierju in njegovi ekipi ter pozvala k njihovi izključitvi s turnirja.

Egipt je bil razburjen, ker je bil gol njihovega igralca Mostafe Zika razveljavljen zaradi prekrška v pripravi napada in še dveh incidentov pred poznim zmagovitim golom Argentine. Letexier ni dosodil enajstmetrovke za Egipt, ko so za dres potegnili in ovirali Hamdija Fathija, Mohamed Salah pa je padel.

Collina je govoril o "normalnem nogometnem stiku" med Salahom in Julianom Alvarezom, potem ko je Alvarez prvi odigral žogo, medtem ko je Marwan Attia "očitno stopil na nogo" Lisandru Martínezu pred egiptovskim golom, je pojasnil Collina.

"Po vsakem doseženem golu VAR preveri napadalno posest. Če se v pripravi napada ugotovi prekršek, ki je vplival na gol, bo VAR priporočil pregled dogajanja na igrišču. Ni določene omejitve glede oddaljenosti od gola ali časa med incidentom in golom," je zatrdil Collina.

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sojenje VAR SP 2026 SP 2026 SP 2022 v nogometu Pierluigi Collina
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