Darko Jorgić bo v Skopju igral v dveh finalih

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3:2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kallberga.

Jorgić je s 34. igralcem sveta vedno imel negotove in izenačene dvoboje. Pred obračunom v Skopju je Slovenec, če se ne upoštevajo tekme nemške lige, v medsebojnih dvobojih v članski konkurenci vodil s 4:3 v zmagah - Šved ga je izločil na zadnjem evropskem prvenstvu - zdaj je to razmerje v svojo korist povečal.

Obračun je bil podoben njunim prejšnjim. Šved je že vodil z 2:1 v nizih, nato pa je Hrastničan dobil izenačen četrti niz. Izid niza je bil 13:11, pred tem je Slovenec vodil z 10:8 in 11:10. Jorgić na tem turnirju odlično igra končnice nizov, praktično vse je dobil, kar mu za nadaljevanje boja daje samozavest in energijo. Tako je bilo tudi v odločilnem nizu, ki ga je dobil z 11:7, a še do izida 6:6 sta bila tekmeca izenačena.

Dokaj napet dvoboj je imel Jorgić že v opoldanskem četrtfinalu. Hrastničan, lanski polfinalist tega turnirja, je dvoboj slabo začel, prvi niz je izgubil, v njem je osvojil šest točk. Tudi v drugem mu ni dobro kazalo. Vodil je sicer 7:3, a nato tekmecu dopustil, da je osvojil sedem zaporednih točk in si priigral tri zaključne žoge. Toda nato je Slovenec osvojil pet točk zapovrstjo, niz pa dobil z 12:10.

To mu je zagotovilo psihološko prednost, ki jo je v tretjem znal izkoristiti, tekmeca je premagal z 11:7. Mirne živce je ohranil tudi v izenačenem četrtem nizu, potem ko je po vodstvu 10:8 zapravil dve zaključni žogi, nato še dve, peto pa je vendarle izkoristil za zmago s 14:12 ter 3:1.

Deni Kožul Foto: worldtabletennis.com

Za Jorgića bo to tretji finale na turnirjih WTT. Prvega leta 2022 je v Novi Gorici izgubil proti Japoncu Hirotu Shinozuki, ki je bil možen tekmec tudi v tokratnem finalu, a je v polfinalu z 2:3 izgubil proti Američanu Kanaku Jhaju, ta je v prvem krogu izločil tudi Kožula. Uspešnejši je bil Zasavec pred slabima dvema letoma, ko se je po finalni zmagi nad klubskim kolegom Nemcem Patrickom Franzisko v Limi veselil svojega prvega osvojenega turnirja serije WTT.

Jorgić bo v Severni Makedoniji igral tudi v finalu dvojic. Skupaj s Kožulom sta od lani storila še korak naprej, v polfinalu, kjer se je njuna pot končala lani, sta s 3:1 premagala Francoza Flaviena Cotona in Simona Gauzyja. V finalu bosta njuna tekmeca Južnokorejca Lim Yonghoon in Oh Jungsung.

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