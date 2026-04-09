Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

hokej HK Olimpija Lukaš Horak risi slovenska hokejska reprezentanca

Četrtek, 9. 4. 2026, 19.10

1 ura, 24 minut

Lukaš Horak se je vrnil na treninge, Slovenci pred SP na petih pripravljalnih tekmah

Lukaš Horak | Lukaš Horak se je vrnil na treninge. | Foto HK Olimpija

Foto: HK Olimpija

Hokejski vratar Lukaš Horak, ki zaradi poškodbe zadnja dva meseca ni mogel pomagati Olimpiji, se je vrnil na treninge na ledu, kar je dobra novica za slovensko hokejsko reprezentanco. Slovenci, ki jih v drugi polovici maja v Švici čaka svetovno prvenstvo elite, bodo do prvenstva odigrali pet tekem, edino domačo 7. maja na Bledu proti Madžarski.

Slovenska članska moška reprezentanca bo uradne zaključne priprave pred svetovnim prvenstvom začela 20. aprila na Bledu. Nekateri igralci, ki so že končali klubske sezone, so v zadnjem času trenirali v Kranju, prihodnji teden pa se bodo preselili v Ljubljano, kjer se jim bodo pridružili še dodatni kandidati za reprezentančno selekcijo. 

V sklopu priprav bodo varovanci selektorja Eda Terglava, ki ga z Grenoblom čaka še finale francoskega prvenstva (začetek v petek), odigrali pet pripravljalnih tekem, štiri od teh v gosteh. 24. in 25. aprila proti Poljski ter 28. aprila proti Kazahstanu (vse na Poljskem), nato bodo 7. maja ob 19. uri igrali proti Madžarski na Bledu, 9. maja pa v Celovcu še proti Avstriji.

Nekateri reprezentanti, ki so že končali klubske sezone, že trenirajo, uradne skupne priprave na svetovno prvenstvo pa se bodo začele 20. aprila. Edino domačo pripravljalno tekmo bodo odigrali 7. maja na Bledu proti Madžarom. Foto: Aleš Fevžer

Iz tabora Olimpije, ki je po torkovem porazu v Brunicu končala sezono, so danes sporočili, da se je vratar Lukaš Horak pod budnim očesom fizioterapevta Marka in trenerja vratarjev Mira vrnil na treninge na ledu. Čeh, ki zaradi poškodbe gležnja vse od konca januarja ni bil v tekmovalnem ritmu, je lani dobil slovensko državljanstvo in slovenski reprezentanci v Stockholmu izdatno pomagal do obstanka med elitno reprezentančno druščino.

Slovenci bodo svetovno prvenstvo igrali v Fribourgu, kjer se bodo med 16. in 25. majem v skupini B pomerili s Kanado, Švedsko, Češko, Slovaško, Norveško, Dansko in Italijo.

Skupina A z reprezentancami ZDA, Finske, Švice, Nemčije, Latvije, Avstrije, Madžarske in Velike Britanije bo igrala v Zürichu.

HK Olimpija : Pustertal, Rok Tičar
Sportal Slovenski junak Pustertala: Velika zmaga, ponosen sem na ekipo
slovenska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Na Bledu po odpovedi Severne Koreje nov razpored SP hokejistk
Olimpija Ljubljana, Alexandre Lefebvre
Sportal Razočaranje, prepleteno s ponosom: Vrnili se bomo še močnejši
Anže Kopitar
Sportal Novo priznanje za Anžeta Kopitarja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
