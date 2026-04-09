Hokejski vratar Lukaš Horak, ki zaradi poškodbe zadnja dva meseca ni mogel pomagati Olimpiji, se je vrnil na treninge na ledu, kar je dobra novica za slovensko hokejsko reprezentanco. Slovenci, ki jih v drugi polovici maja v Švici čaka svetovno prvenstvo elite, bodo do prvenstva odigrali pet tekem, edino domačo 7. maja na Bledu proti Madžarski.

Slovenska članska moška reprezentanca bo uradne zaključne priprave pred svetovnim prvenstvom začela 20. aprila na Bledu. Nekateri igralci, ki so že končali klubske sezone, so v zadnjem času trenirali v Kranju, prihodnji teden pa se bodo preselili v Ljubljano, kjer se jim bodo pridružili še dodatni kandidati za reprezentančno selekcijo.

V sklopu priprav bodo varovanci selektorja Eda Terglava, ki ga z Grenoblom čaka še finale francoskega prvenstva (začetek v petek), odigrali pet pripravljalnih tekem, štiri od teh v gosteh. 24. in 25. aprila proti Poljski ter 28. aprila proti Kazahstanu (vse na Poljskem), nato bodo 7. maja ob 19. uri igrali proti Madžarski na Bledu, 9. maja pa v Celovcu še proti Avstriji.

Iz tabora Olimpije, ki je po torkovem porazu v Brunicu končala sezono, so danes sporočili, da se je vratar Lukaš Horak pod budnim očesom fizioterapevta Marka in trenerja vratarjev Mira vrnil na treninge na ledu. Čeh, ki zaradi poškodbe gležnja vse od konca januarja ni bil v tekmovalnem ritmu, je lani dobil slovensko državljanstvo in slovenski reprezentanci v Stockholmu izdatno pomagal do obstanka med elitno reprezentančno druščino.

Slovenci bodo svetovno prvenstvo igrali v Fribourgu, kjer se bodo med 16. in 25. majem v skupini B pomerili s Kanado, Švedsko, Češko, Slovaško, Norveško, Dansko in Italijo.

Skupina A z reprezentancami ZDA, Finske, Švice, Nemčije, Latvije, Avstrije, Madžarske in Velike Britanije bo igrala v Zürichu.