Izkušeni slovenski hokejski as Jan Muršak vendarle še ne bo sklenil kariere. Celovški KAC z navdušenjem sporoča, kako bo 38-letni Mariborčan, ki je pustil velik pečat v slovenskem hokeju, nadaljeval kariero in odigral tudi sezono 2026/27. "Ta bo pa zares moja zadnja," je dodal Muršak, ki mu bo v tej sezoni v Celovcu delal družbo tudi Jan Drozg. Celovški klub pa zapušča Luka Gomboc.

Čeprav se je Jan Muršak že resno spogledoval s tem, da bi hokejsko palico in drsalke za vedno postavil v kot ter sklenil bogato kariero, se je velikan slovenskega hokeja odločil drugače. "Prvotno je načrtoval upokojitev to poletje, a si je premislil in po vrnitvi s počitnic v ZDA sprejel klubsko ponudbo za nadaljevanje sodelovanja," je sporočil celovški KAC in dodal, da bo Muršak po koncu kariere še naprej sodeloval z avstrijskim klubom, saj je bil sklenjen tudi dogovor o njegovi prihodnji trenerski vlogi.

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar je bogato kariero končal leta 2026. Njegov dolgoletni soigralec v izbrani vrsti Jan Muršak jo bo leta 2027. Foto: Reuters

Tako se po sezoni 2025/26 najbolj izpostavljena slovenska hokejista zadnjih desetletij ne bosta dokončno poslovila. Anže Kopitar je sklenil svojo izjemno pot v ligi NHL, njegov rojak Jan Muršak pa se bo trudil in potil na ledu še eno sezono.

Muršak: Odločitev sem sprejel brez pritiska

Jan Muršak, ki je v preteklosti nosil tudi dres Olimpije, bo s Celovčani gostoval v Ljubljani tudi v sezoni 2026/27. Foto: Aleš Fevžer "Odločil sem se, da odigram še eno sezono, a ta bo zares moja zadnja. Igralci, strokovni štab, zdravniška ekipa, vodstvo kluba in navijači so bili z menoj v Celovcu odlični, za kar sem jim iskreno hvaležen. To še posebej velja za generalnega direktorja Oliverja Pillonija in glavnega trenerja Kirka Fureyja, ki sta mi to poletje namenila dovolj časa za temeljit premislek. Odločitve sem sprejel brez kakršnegakoli pritiska. Sprejel sem odločitev, ki se mi zdi povsem prava. Naša ekipa deluje močno, imamo dobre možnosti za ponoven boj za naslov prvaka in res se veselim, da bom lahko prispeval k uspešni skupni sezoni. Zelo pozitivno je tudi dejstvo, da je zdaj potrjeno, da bom del družine KAC ostal tudi po koncu igralske kariere in bom v okviru mladinskega programa deloval kot trener za razvoj igralcev," je razkril 38-letni slovenski legionar z izjemno pestro in bogato preteklostjo, v kateri je zbral tudi 46 nastopov v ligi NHL (Detroit).

Celovškemu klubu se je pridružil poleti 2023, na 133 ligaških tekmah pa zbral kar 142 točk (45 golov in 97 podaj). V zadnjih dveh letih je s Kacom v finalu domačega prvenstva vselej izgubil proti Salzburgu. V tej sezoni, v kateri si bo delil slačilnico tudi z Janom Drozgom, si želi, da bi bilo drugače.

Jan Drozg bo kariero nadaljeval v Avstriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Generalni direktor Pilloni: Takšnega bi želel imeti vsak klub

Muršakove odločitve o tem, da bo podaljšal kariero še za eno sezono, se je zelo razveselil generalni direktor Oliver Pilloni: "Jan Muršak v naši ligi še naprej predstavlja igralca, ki lahko odločilno vpliva na potek tekem. Je igralec, ki bi ga v svoji ekipi želel imeti vsak klub. Že med preteklo sezono sta se z ženo odločila, da želita ostati na Koroškem ne glede na njegovo hokejsko kariero, kar priča o njegovi tesni povezanosti z našo regijo. Ker se sezona ni končala tako, kot smo vsi upali, je kmalu jasno izrazil željo, da kariere ne želi zaključiti na tak način. Veseli nas, da bo Jan Muršak pri nas še eno sezono ostal kot igralec, pa tudi kasneje, v drugačni vlogi znotraj organizacije. Od njegovih izkušenj in odnosa bodo imeli koristi tako njegovi soigralci kot tudi prihodnje generacije naših igralcev," so v Celovcu veseli, da bodo še dolgo sodelovali z Muršakom.