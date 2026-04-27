Po 1.521 odigranih tekmah rednega dela in 107 tekmah končnice najmočnejše hokejske lige na svetu je veličastna zgodba NHL Anžeta Kopitarja prišla h koncu. Vseh 20 sezon v ligi NHL je član ekipe Los Angeles Kings, ki ji je kapetanoval tako na ledu, simpatije navijačev kalifornijske franšize pa je pridobil tudi s svojim vzornim odnosom do športa in delovanjem zunaj hokejskih dvoran. Sprehodili smo se od 6. oktobra 2006 do 26. aprila 2026, ko je več kot pol življenja preživel v Los Angelesu in ustvarjal hokejski imperij, s katerim se lahko pohvali le redkokdo, sploh pa je malo takih, ki bi takšno zgodbo spisali zgolj z enim klubom.

Avgusta leta 1987 rojenemu centralnemu napadalcu Anžetu Kopitarju je bil hokej položen v zibelko. Igral ga je že njegov oče Matjaž, s katerim je še kot majhen nadobuden fant rade volje hodil na tekme, še raje pa že v rosnih letih drsal na ledeni ploskvi, ki jo je ob hiši uredil oče.

Iz Hrušice na Švedsko

Hokejski talent je sprva razvijal v mlajših selekcijah na Jesenicah in za HK Kranjska Gora, v sezoni 2004/05 pa prvič okusil tujino. Podal se je na Švedsko in na severu Evrope oblekel dres Södertälja. V prvi sezoni je zanj zaigral kar v treh starostnih kategorijah, do 18 let, do 20 let, priložnost pa je dobil tudi pri članih.

"Ko pri 16. kupuješ hrano in drsaš s še enkrat starejšimi in izkušenejšimi od tebe, nimaš druge izbire, kot da se hitro učiš. Človek mora enkrat odrasti. Ta čas je zame prišel precej zgodaj," je pred leti dal vedeti, kako se je v želji po napredku moral zgodaj osamosvojiti, in priznal, da se je bilo takrat najtežje spopasti z domotožjem.

Foto: Getty Images

NABOR: pred polnoletnostjo na pikniku pospremil veselo novico

Leta 2005 so ga kot 11. po vrsti na naboru lige NHL izbrali Los Angeles Kings. Foto: Getty Images

Na poletni dan, 30. julija leta 2005, je prišel čas nabora NHL. Že strokovnjaki za nabor so takrat 17-letnega Slovenca uvrščali v vrh, nato pa je bil v družbi Sidneyja Crosbyja, Careyja Pricea Bobbyja Ryana, Marca Staala in drugih izbran kot 11.



Na najvišje izbranega Evropejca je stavilo moštvo Los Angeles Kings. Kopitar se je po naboru za eno leto vrnil k Södertälju, nato pa uspešno začel 20-letno zgodbo v ligi NHL, med katero ni bilo vselej lahko, a je obdržal pokončno držo.

Zaupanje je upravičil že ob debiju, s katerim je postal prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NHL.

Piknik z ekipo Södertälja



"Bil sem na Švedskem. Spomnim se, da nas je bilo nekaj fantov iz ekipe Södertälja prijavljenih na nabor, tako da smo se ekipno zbrali na neke vrste pikniku. Jedli smo in spremljali nabor. Internetna povezava ni bila tako dobra, kot je zdaj, tako da smo vse gledali z zamikom. Še preden sem na televiziji videl, da sem izbran, mi je zvonil telefon, tako da sem izvedel že po telefonu. Najprej me je klical agent, potem oče, pa še ekipa. Bil je kar lep dan," se je pred leti spominjal dneva, ko so se mu odprla severnoameriška vrata

DEBI: več kot 17 tisoč gledalcev ga ni zmedlo

Premierna preizkušnja v tekmovanju, o katerem sanjajo vsi hokejisti, je Gorenjca pod vodstvom Marca Crawforda čakala 6. oktobra 2006, ko je s soigralci gostoval pri kalifornijskih tekmecih iz Anaheima. Kopitar v dvorani Honda Center pred več kot 17 tisoč gledalci ni bil videti nič kaj začetniško, tekmo je odigral v velikem slogu in napovedal, da bo nanj v prihodnosti treba resno računati.

Ob debiju v NHL je z dvema zadetkoma upravičil zaupanje vodstva Los Angeles Kings. Foto: Getty Images Po 25 minutah je nasmešek navijačem Račkov narisal Corey Perry, a gostiteljem se ni smejalo prav dolgo, saj je manj kot pet minut zatem na sceno stopil slovenski novinec. Kopitar je po podaji še enega velikana LA Kings Dustina Browna v slogu izkušenih hokejistov preigral Chrisa Prongerja in po izjemni potezi premagal veterana Jeana-Sebastiena Giguera. "Impresivna poteza mladega hokejista," je izenačenje pospremil komentator.

To še ni bilo vse

A to še ni bilo vse, kar je imel slovenski mladenič pokazati ob premieri. Le dobri dve minuti zatem je 19-letnik udaril še drugič. Tokrat je svoje veščine dokazal z "bekhendom" in Kralje popeljal v vodstvo z 2:1.

To je bilo tudi edino vodstvo Los Angeles Kings na tekmi, saj je Anaheim nato preobrnil rezultat in slavil s 4:3. Kljub porazu je imel Kopitar, ki so ga pri NHL po prvi tekmi označili kar za Šveda, veliko razlogov za veselje. Napovedal je blestečo kariero.

Zadetka Anžeta Kopitarja ob debiju v ligi NHL:

DEBI: Obraz prihodnosti in uresničene sanje

"Sanje so se uresničile. Upam, da mi bo šlo v prihodnje tudi tako dobro," je bil po debiju zadovoljen Kopitar, ki v ligi NHL navdušuje že skoraj dve desetletji.

"To je obraz prihodnosti Los Angeles Kings," je po obračunu dejala novinarka Christine Nubla, ki ji je Kopitar v enem od prvih intervjujev zaupal občutke: "Bilo je kar dobro. Še bolje bi bilo, če bi zmagali. Poskušal sem dati vse od sebe, kar se je, upam, tudi videlo (smeh, op. a.)."

"Neverjetna izkušnja. Pred leti sem opazoval te igralce, ko so igrali na olimpijskih igrah, in si le zamišljal, kako bi bilo igrati proti njim. Moje sanje so se zdaj uresničile. Vem, da so to velike zvezde, ki jih spoštujem, a ko smo stopili na led, sem si mislil, da so le igralci, in poskušal dati vse od sebe," se najstnik ni mogel izogniti vprašanju, kako je bilo stati nasproti takšnim zvezdam, kot sta Scott Niedermayer in Chris Pronger, nato pa misli hitro usmeril še v prihodnost.

"Upam, da mi bo šlo podobno kot na prvi tekmi. Če mi bo, verjamem, da bo ekipa v prihodnosti lahko računala name. Star sem šele 19 let in hokej je ekipni šport, tako da bomo poskušali zmagovati skupaj. Že jutri nas čaka druga tekma, naslednji teden nova."

Tretji najučinkovitejši novinec

Že naslednji večer so Kralji odigrali drugo tekmo in St. Louis Blues odpravili s 4:1. V središču pozornosti je bil spet Kopitar, ki je statistiko obogatil s tremi podajami. Hrušičan je na koncu prve sezone zbral 72 tekem, 20 zadetkov in 41 podaj, kar ga je po učinkovitosti uvrstilo na tretje mesto med člani kolektiva LA Kings.

Bil pa je tudi tretji najučinkovitejši novinec tiste sezone, takoj za Jevgenijem Malkinom (78 tekem, 85 točk) in Paulom Stastnyjem (82, 78). Zaigral je tudi na tekmi mladih zvezd lige NHL (NHL YoungStars Game).

"Velikost, spretnost, hitrost, vizija na ledu, njegovo vodstvo in zrelost," so bile pogosto besede, s katero so opisovali Kopitarja, ki je že ob začetkih v NHL veljal za zelo odraslega in odgovornega.

Stanleyjev pokal, sanje vsakega igralca v NHL, je osvojil dvakrat, leta 2012 in 2014. STANLEYJEV POKAL: Dvakrat osvojil hokejski gral

Od debija je Kopitar odigral 1.521 tekem rednega dela lige NHL in jim dodal še 107 tekem končnice. Za njim je zavidljivih 20 sezon najmočnejše hokejske lige, v katerih se je izoblikoval v enega najboljših obrambnih napadalcev, postal je ikona kluba, sinonim za LA Kings.

S Kralji je v letih 2012 in 2014 osvojil dva Stanleyjeva pokala, h katerima je prispeval odločujoč delež. Foto: Reuters

VODJA: Na ledu in izven ledu

Čeprav je vselej izpostavljal ekipne dosežke, saj gre vendarle za ekipni šport, ne gre mimo zajetnega števila nagrad, ki so mu pripadle v karieri. Dvakrat je prejel Selke Trophy za najboljšega obrambnega napadalca, pa nagrado Mark Messier Trophy, ki jo podelijo hokejistu z odličnimi vodstvenimi sposobnostmi in je dober zgled tako na ledu kot v družbi, trikrat, tudi lani, pa so mu podelili Lady Byng Trophy, s katero nagradijo "vzorno športno vedenje in uglajenost v kombinaciji z visokim standardom igralskih sposobnosti".

V letošnji sezoni se je znašel med nominiranci Bill Masterton Memorial Trophy, ki jo prejme hokejist, ki najbolje predstavlja vztrajnost, športnost in predanost hokeju na ledu.

Le Wayne Gretzky je med igranjem za Kingse prejel več individualnih nagrad NHL kot Kopitar, in sicer sedem.

Pred individualnimi dosežki je vselej izpostavljal ekipne. Foto: Getty Images

ZAUPANJE: desetletje s črko C na prsih

Kako zelo mu v klubu zaupajo, zgovorno kaže podatek iz junija 2016, ko je postal 14. kapetan v zgodovini franšize in črko C na prsi prejel od prijatelja Dustina Browna.

"Zelo sem ponosen, da so me imenovali za kapetana, po drugi strani pa je težko videti, da prijatelju vzamejo kapetansko črko. Delal bom to, kar sem do zdaj oziroma poskušal stvari nadgraditi. Ne vidim smisla, da bi se spreminjal, saj potem to ne bi bil jaz," je dejal ob kapetanski menjavi.

Številk ni nikoli obešal na zvon, a ...

V ligi NHL je v dresu Kraljev vknjižil številke, ki bodo težko še dosegljive. Čeprav jih sam nikoli ni hotel izpostavljati, saj je vedno izpostavljal ekipo, se jih bomo v nadaljevanju spomnili.

Kopitar je praktično od začetka igranja v NHL vlečni konj kolektiva iz mesta angelov. V 20 sezonah rednega dela lige NHL je bil kar 15-krat na vrhu točkovne lestvice svojega moštva. Večkrat je to z enim klubom uspelo le Crosbyju (16-krat s Pittsburgh Penguins) in Gordieju Howu (17-krat z Detroit Red Wings).

Kopitar na zadnji domači tekmi rednega dela v karieri. Foto: Reuters

Kralj z največ odigranimi sezonami

Odigral je 20 sezon lige NHL, kar je rekord med vsemi, ki so kadarkoli nosili dres LA Kings. Na drugem mestu sta z 18 sezonami še vedno aktivni branilec Drew Doughty in upokojeni Dustin Brown.

Kralj z največ odigranimi tekmami, edini z več kot 1.500 Je eden od petih hokejistov, ki so za LA Kings odigrali vsaj tisoč tekem, in edini, ki jih je več kot 1.500. Kariero je končal pri številki 1.521 tekem (redni del), na drugem mestu je s 1.296 odigranimi tekmami Brown, na tretjem pa Doughty (1.279). Ko je v začetku marca odigral 1.500. tekmo, je postal šele 25. igralec v zgodovini NHL, ki mu je uspelo doseči ta mejnik, in deveti hokejist v zgodovini lige, ki je odigral toliko tekem za isto franšizo.



Največ tekem med Kralji je odigral tudi v končnici, 107.

Je edini hokejist, ki je v dresu LA Kings odigral vsaj 1.500 tekem. Le devet hokejistov v zgodovini je ta mejnik doseglo v dresu istega kluba. Foto: Reuters

Kralj z največ točkami

Kopitar je v zadnji sezoni lige NHL postal član LA Kings z največ doseženimi točkami. Kariero je končal s 1.316 točkami, pred tedni je na vrhu lestvice prehitel kanadskega mojstra Marcela Dionna, ki je za kalifornijsko moštvo igral 12 sezon, med letoma 1975 in 1987. V tem obdobju je Dionne, ki ni osvojil Stanleyjevega pokala, na svoj račun vpisal 1.307 točk in bil skoraj štiri desetletja rekorder Kraljev po točkah, doseženih v rednem delu sezone.

Kralj z največ asistencami 38-letnik je Kralj z največ asistencami v zgodovini kluba. V bogati karieri je v rednem delu soigralce zaposlil z 862 asistencami za zadetek. Dionne na drugem mestu jih je zbral več kot sto manj, 757.

Kopitar je skozi 20-letno kariero postal ikona franšize, njegove številke bodo težko dosegljive. Foto: Guliverimage

Kralj z največ zmagovitimi zadetki in tretji po številu zadetkov ...

V rednem delu sezone je dosegel 452 zadetkov in je na tretjem mestu večne lestvice kluba. Pred njim sta le Luc Robitaille (557) in Dionne (550).

Je pa Kopitar dosegel 79 zadetkov za zmago, kar je največ med vsemi Kralji, na drugem mestu je Robitaille s 73.

Foto: Reuters

Kopitar je med Kralji rekorder tudi po številu točk v podaljških (34), asistenc v podaljških (25), sezon z vsaj 20 zadetki (14), odigranih tekmah v končnici (107) in golih v play-offu v podaljških (3), drugi po številu točk v končnici (89), številu asistenc v končnici (62), tretji pa po številu golov v končnici kalifornijske franšize (27).

Eden najmanj kaznovanih hokejistov Kopitar je v rednih delih 20 sezon zbral le 358 kazenskih minut, v povprečju torej le 18 kazenskih minut na sezono, kar je najnižje število med vsemi, ki so odigrali vsaj 1.500 tekem.

Prizor z ene zadnjih tekem kariere v NHL, ki jo je pospremila tudi družina. Foto: Reuters

Zavedanje bo prišlo s časom

Kaj vse se je znašlo v njegovem statističnem imperiju, se bo zavedal šele, ko bo drsalke obesil na klin. "Ko se zdaj ozrem nazaj, lahko rečem, da sem morda samo v svojih najbolj norih sanjah verjel, da bom v ligi NHL igral 20 let. Osvojil sem nekaj pokalov in igral na toliko tekmah, kot sem, in vse to je odličen občutek, ko se ozrem nazaj. Ampak ostalo je še eno leto in želim pogledati naprej, nazaj se bomo ozrli, ko bo čas za to," je še pred začetkom zadnje sezone na novinarski konferenci dal vedeti, da se bo vseh mejnikov zavedal šele po koncu zajetnega poglavja v Los Angelesu, kjer znajo ceniti njegov doprinos.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekatere številke Hrušičana, pod katere se je v ligi NHL podpisal v 20 sezonah lige NHL, in primerjavo z drugimi ikonami LA Kings, ki govorijo o tem, za kakšno ikono kluba gre.

Kopitar na vrhu večnih lestvic kalifornijske franšize:

Pregled statistike Anžeta Kopitarja po sezonah: