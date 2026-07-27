Da bi kakšen od upnikov Roka Snežiča predlagal izvršbo na delež v podjetju Progros, ni pričakovati, pravi pravnik Miha Juhart. Lastnik bo v tem primeru ostal Snežič, če podjetja ne bo dokapitaliziral, pa bo moral njegov direktor predlagati stečaj. Četudi ga k temu obvezuje zakon, naj bi bilo bolj verjetno, da bodo stečaj na koncu predlagali upniki.

Rok Snežič je minuli teden razkril, da je od poslanca Resnice Borisa Mijiča brezplačno prevzel podjetje Progros, ki ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, pri čemer je kot glavno dejavnost določil rejo kamel. Ob tem je napovedal, da bo lastnik podjetja le nekaj dni, saj da bo nato prešlo na sokoordinatorja in poslanca Levice Luko Mesca, ki ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju. Snežič namreč nekdanjemu ministru za delo dolguje povračilo sodnih stroškov v višini 2489 evrov.

"To je popolna neumnost," je danes za STA dejal strokovnjak za področje civilnega in gospodarskega prava z ljubljanske pravne fakultete Miha Juhart. Kot je pojasnil, mora upnik izvršbo na določeno premoženje predlagati, če tega ne predlaga, pa do nje ne pride.

"Izvršba se dela tako, da se premoženje proda, ne pa da se premoženje prevzame. Če bi gospod Mesec predlagal izvršbo, potem bi morali ta delež gospoda Snežiča v podjetju prodati, upnik, v tem primeru gospod Mesec, pa bi se iz tega poplačal. Ni ideja izvršbe, da se gospod Mesec zdaj pojavi kot tisti, ki bo prevzel podjetje," je poudaril pravnik.

Mesec izvršbe ne bo uveljavil

Mesec je že v prvem odzivu pretekli teden pojasnil, da izvršbe na tem močno zadolženem podjetju ne bo uveljavil, Snežič pa je danes za STA povedal, da sta naslednja za izvršbo na vrsti portal Necenzurirano, ki mu dolguje 25 tisoč evrov, in država, ki ji dolguje 150 tisoč evrov.

"Vsi lahko to naredijo, nikogar pa se v to ne sili. Zakaj bi nekdo plačeval stroške izvršbe, če ve, da to, kar je predmet izvršbe, ni vredno nič," je komentiral Juhart.

V tej luči je pričakovati, da bo lastnik podjetja, ki ga je po današnjem pisanju Necenzurirano Snežič najprej želel preimenovati v Novo necenzurirano, a naj bi mu sodišče to preprečilo, ostal Snežič sam.

Direktor bo verjetno moral predlagati uvedbo insolvenčnega postopka

Juhart je na vprašanje, kaj to pomeni za podjetje, odgovoril, da bo moral njegov direktor oceniti finančno stanje, glede na vse, kar se ve o njem, pa da bo verjetno moral predlagati uvedbo insolvenčnega postopka. Lastnika, torej Snežiča, bo moral pozvati k dokapitalizaciji, brez te pa nekdanji Progros čaka stečaj. Stečajni postopek bi moral v tem primeru predlagati direktor.

To je od konca junija Admir Kamerić v stalnim prebivališčem v vasi Dubnica v BiH, ki je na tej funkciji zamenjal Miladina Mijića, očeta Borisa Mijiča.

Če poslovodstvo insolvenčnega postopka oz. stečaja ne bo predlagalo, kar je glede na novega direktorja v BiH zelo verjetno, pa lahko stečajni postopek, tako sogovornik, predlaga vsak upnik, torej nepoplačani delavci, dobavitelji in država oz. Finančna uprava RS (Furs). Direktor mora postopek predlagati nemudoma, za upnike pa rokov ni.

Je bil pa še nedavno direktor Progrosa tudi poslanec Mijič sam. Če je bilo podjetje insolventno že v času, ko ga je vodil on, se lahko za nazaj presoja njegova ravnanja kot poslovodne osebe. Odškodninski postopek lahko denimo sprožijo delavci, kazenski pa tožilec, je navedel Juhart.

Prenos podjetja pa je po njegovi oceni le provokacija, ki ni prva te vrste v zgodovini Slovenije. "Gre pa tu za resno stisko ljudi, posameznikov, ki niso bili plačani za svoje delo, pa verjetno še kakšnih drugih upnikov. Preko njihove stiske se nekateri igrajo, to je tragedija te zgodbe," je sklenil.

Mijič je delavcem ostal dolžan več 10 tisoč evrov, Fursu pa več kot 30 tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja. Poslanec Resnice, ki je lagal tudi o svoji izobrazbi, je sicer pred dnevi zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove, ter se opravičil oškodovanim.