Slovenke lovijo drugo zmago

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo na domačem svetovnem prvenstvu divizije II, skupine A, odigrala tretjo tekmo. Slovenke bodo na Bledu ob 19.30 palice prekrižale z Avstralkami. Te so visoko izgubile proti Poljakinjam (0:5), po izvajanju kazenskih strelov pa še proti Tajvanu, tako da so pri eni točki. Slovenke imajo na računu po dveh tekmah tri točke – v sredo so premagale Tajvan, proti Islandiji pa po preobratu izgubile.

Na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda (divizija II, skupina A) bi moralo sodelovati šest reprezentanc, a jih po odpovedi Severne Koreje zgolj pet – ob slovenski še reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja in Poljske.

Najboljša ekipa prvenstva bo tako v prihodnji sezoni nastopila v diviziji I-B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca, čeprav je ekipa Severne Koreje zaradi logističnih težav odpovedala nastop na Bledu, nazadovala v divizijo II-B. IIHF je namreč presodila, da so bili razlogi za odpoved sodelovanja posledica višje sile, na katero Severna Koreja ni imela vpliva, zato ta ne bo samodejno izpadla v nižji kakovostni razred.

