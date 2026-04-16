Pe. M.

hokej risinje slovenska ženska hokejska reprezentanca

Četrtek, 16. 4. 2026, 14.28

Žensko hokejsko SP v diviziji II (skupina A), Bled, 4. dan

Slovenke lovijo drugo zmago

slovenska ženska hokejska reprezentanca | Slovenke se bodo zvečer pomerile z Avstralkami. | Foto Domen Jančič/IIHF

Slovenke se bodo zvečer pomerile z Avstralkami.

Foto: Domen Jančič/IIHF

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo na domačem svetovnem prvenstvu divizije II, skupine A, odigrala tretjo tekmo. Slovenke bodo na Bledu ob 19.30 palice prekrižale z Avstralkami. Te so visoko izgubile proti Poljakinjam (0:5), po izvajanju kazenskih strelov pa še proti Tajvanu, tako da so pri eni točki. Slovenke imajo na računu po dveh tekmah tri točke – v sredo so premagale Tajvan, proti Islandiji pa po preobratu izgubile.

Sportal Slovenke na Bledu do prve zmage

Na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda (divizija II, skupina A) bi moralo sodelovati šest reprezentanc, a jih po odpovedi Severne Koreje zgolj pet – ob slovenski še reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja in Poljske.

Najboljša ekipa prvenstva bo tako v prihodnji sezoni nastopila v diviziji I-B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca, čeprav je ekipa Severne Koreje zaradi logističnih težav odpovedala nastop na Bledu, nazadovala v divizijo II-B. IIHF je namreč presodila, da so bili razlogi za odpoved sodelovanja posledica višje sile, na katero Severna Koreja ni imela vpliva, zato ta ne bo samodejno izpadla v nižji kakovostni razred.

Spored svetovnega prvenstva, Bled

Četrtek, 16. april 

Lestvica:

Ponedeljek, 13. april 

Torek, 14. april 

Sreda, 15. april 

Petek, 17. april 

Sobota, 18. april 

Trenerski štab se je odločil, da bodo slovenske barve na Bledu zastopale naslednje Risinje:

Vratarki: Tjaša INTIHAR (Slavija Jr/SLO), Ajda JOŠT (Triglav Kranj/SLO)

Branilke: Kaja AVSENEK (Triglav Kranj/SLO), Tamara Tara BREZNIK (Olimpija Ljubljana/SLO), Lea BULJETA (Maribor/SLO), Lana ILIĆ (Maribor/SLO), Iris KARALIČ (Slavija Jr/SLO), Brina OMAN (Maribor/SLO), Nadja VAKARIČIČ (Triglav Kranj/SLO) 

Napadalke: Maša ANKELE (Triglav Kranj/SLO), Julija BLAZINŠEK (Villach Lady Hawks/AUT), Sara CONFIDENTI (Neuberg Highlanders/AUT), Deja GLAVIČ (Triglav Kranj/SLO), Nina MAVER (Olimpija Ljubljana/SLO), Arwen NYLAANDER (Malmö Redhawks/SWE), Tina PAZLAR (KAC/AUT), Urša PAZLAR (Olimpija Ljubljana/SLO), Gaja PEZDIR (Neuberg Highlanders/AUT), Pia PREN (Olimpija Ljubljana/SLO), Lejla ROGELJ (Triglav Kranj/SLO), Manca STROPNIK (Maribor/SLO), Veronika TROBIŠ (Olimpija Ljubljana/SLO)

Strokovni štab: Barbara KAVČIČ (vodja reprezentance), Boštjan KOS (glavni trener), Žan ZUPAN (pomočnik trenerja), Rene ZERNKO (pomočnik trenerja), Luka SOTLAR (pomočnik trenerja – vratarki), Petra KNEZ (terapevtka), Rok STIPANOVIČ (tehnični vodja)

