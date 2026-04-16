Vodstvo hokejske Olimpije je na novinarski konferenci spregovorilo o kadrovanju za novo sezono in med drugim potrdilo govorice, da bosta dres zmajev oblekla izkušena slovenska napadalca Jan Urbas in Žiga Jeglič.

Dober teden po koncu Olimpijine sezone v IceHL, v polfinalu jo je izločil Pustertal, so v klubu predstavili novi moči v napadu. Potrdili so, da bosta zeleno-beli dres nosila slovenska napadalca, 37-letni Jan Urbas in 38-letni Žiga Jeglič.

Tudi Žiga Jeglič bo po novem nosil zeleno-beli dres ljubljanske Olimpije.

Dolgoletna reprezentanta sta bila zadnjih šest let soigralca pri Fischtown Pinguins. Urbas je za nemškega prvoligaša igral kar devet sezon in bil več kot štiri leta njegov kapetan, Jeglič pa je za moštvo iz Bremerhavna igral šest sezon.

Skupaj s še enim Slovencem Miho Verličem so sestavljali napadalno trojico, ki so jo v Nemčiji poimenovali Karawanken-Express. A ere trojice pri Fischtownu je konec, saj dve tretjini te prihajata k Olimpiji, Verlič pa nadaljuje nemško zgodbo.

Urbas je prve hokejske korake naredil v Ljubljani pri Olimpiji, kjer je nazadnje igral pred skoraj dvema desetletjema, preden je odšel na Švedsko k Malmö Redhawksom. Do leta 2013 je igral na Švedskem, se nato med nemško elito preizkusil z Münchnom, s koroškima kluboma Celovec in Beljak spoznal tudi ligo EBEL (današnji IceHL), od sezone 2017/18 pa igral za Fischtown Pinguinse.

Jeglič pa je po Bledu in Jesenicah, s katerimi je igral v ligi EBEL, odšel na Švedsko, zaigral tudi na Finskem, pa nato pet sezon v ligi KHL, se preselil na Češko, od tam pa v Bremerhaven, kjer je vztrajal od sezone 2020/21.

