Kaja Kajzer že v uvodu z evropsko prvakinjo

Na evropskem prvenstvu v judu se bo v petek predstavila kar šesterica slovenskih judoistov, med njimi v procesu pomlajevanja reprezentantov kar četverica novincev. Kandidat za visoka mesta je olimpijka Kaja Kajzer, ki pa jo že v uvodu čaka dvakratna evropska prvakinja Čehinja Renata Zachova.

Vsaj v najavah Evropske judo zveze v kategoriji do 63 kg veliko višje od Kaje Kajzer kotira Zahova, prvakinja 2024 in 2025. Ob njej pa tudi bronasta z OI v Parizu Laura Fazliu s Kosova, svetovna prvakinja 2024 Nizozemka Joanne van Lieshout, pa Italijanka Carlotta Avanzato, Hrvatica Iva Oberan in Francozinja Manon Deketer.

Za judoistko Bežigrada Zachova ni nepremagljiva, saj je Ljubljančanka dobila oba medsebojna dvoboja, nazadnje lani v polfinalu Linza. A tudi v primeru zmage bo šlo izjemno težko naprej, saj se bo zmagovalka uvodnega kroga v nadaljevanju pomerila s Fazliu in za uvrstitev med osmerico bo treba dobiti tudi ta dvoboj.

Novinka na EP bo druga Slovenka v tej kategoriji 19-letna Leila Mazouzi iz celjskega Sankakuja, ki velja za eno najbolj nadarjenih mladih tekmovalk v državi. Njena tekmica bo dve leti starejša Izraelka Kerem Primo iz Izraela, ki je letos v Linzu že stopila na zmagovalni oder.

Vsekakor pa v slovenskem taboru upajo, da bo kateri od omenjenih uspelo nadaljevati slovensko pot v tej kategoriji, kjer so kolajne številne, vrhunec pa nedvomno olimpijski naslovi Urške Žolnir, Tine Trstenjak in Andreje Leški.

Olimpijska palača v Tbilisiju bo nedvomno polna tudi zaradi Eteri Liparteliani, ki je lani kot prva Gruzijka osvojila naslov svetovne prvakinje v judu in ženski del ekipe približala nadvse uspešni moški reprezentanci. Ob njej se kot favoritinje v kategoriji do 57 kg navajajo branilka naslova Nemka Seija Ballhaus, srebrna z OI Francozinja Sarah-Leonie Cysique in Izraelka Timna Nelson Levi.

Slovenija se bo predstavila s še dvema debitantkama. Dvajsetletna Nika Tomc, še ena tekmovalka iz kovnice talentov Marjana Fabjana v Sankakuju na Lopati, se bo v uvodu pomerila z Izraelko Inbal Šemeš, ki je pred mesecem dni v isti dvorani v Tbilisiju osvojila srebro na grand slamu.

Prav tako 20-letno Jevgenijo Gajić iz slovenjgraškega kluba pa v uvodu čaka šest let starejša Hrvatica Dora Bortas.

Znan bo tudi prvak v moški konkurenci do 73 kg. Gruzija računa na 34-letnega Lašo Šaudatuašvilija, nosilca treh olimpijskih kolajn. Prijavljeni pa so tudi prvi trije z OI v Parizu Azerbajdžanec Hidajat Hejdarov, Francoz Joan-Benjamin Gaba in Moldavijec Adil Osmanov. Zlato je lani na SP osvojil Rus Danil Lavrentjev.

Nemec Jano Ruebo je v uvodu bržkone rešljiva uganka za Martina Hojaka, težje bo v nadaljevanju, saj zmagovalca čaka Italijan Leonardo Valeriani, marca zmagovalec grand slama v Tbilisiju.

Novinec na EP je tudi 20-letni član Sankakuja Urh Ogrizek, ki se je lani v članski reprezentanci že predstavil na veliki nagradi v Zagrebu. Njegov prvi tekmec je Bolgar Mark Hristov.