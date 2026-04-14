Mesec dni pred domačim svetovnim prvenstvom je selektor švicarske hokejske reprezentance Patrick Fischer priznal, da je na olimpijske igre v Peking leta 2022 odpotoval s ponarejenim potrdilom o cepljenju proti covid-19. Vodstvo švicarske zveze, ki za to dolgo ni vedelo, se je s Fischerjem pogovorilo in dodalo, da so to poglavje končali in se zdaj osredotočajo le na čim boljše predstave na majskem prvenstvu, ki ga bosta gostila Zürich in Fribourg.

Švicarski selektor hokejske reprezentance Patrick Fischer je v ponedeljek poskrbel za zapoznelo javno priznanje. "Pred domačim svetovnim prvenstvom bi rad spregovoril o osebni stvari. Pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu sem na Kitajsko vstopil s ponarejenim potrdilom o cepljenju proti covidu. Z izjemo tega dogodka sem vedno spoštoval zakonodajo in se zavedam svoje vloge vzornika. Zelo mi je žal, če sem s tem koga razočaral. Bil sem v izjemni osebni krizi, ker se nisem hotel cepiti," je dejal Fischer in dodal, da za ponarejeno potrdilo takrat niso vedeli ne švicarska hokejska zveza, ne olimpijski komite, ne spremljevalno osebje.

"Prevzel sem posledice in plačal globe"

50-letnik se je v nadaljevanju posul s pepelom: "Priznam, da sem naredil resno napako. Stojim za tem in prevzemam polno odgovornost. Prevzel sem posledice in plačal globe. Globoko obžalujem nastali položaj in njegov morebitni vpliv na mojo družino, zvezo in javnost. Iz te napake sem se nekaj naučil. Zahvaljujem se zvezi za zaupanje, zdaj pa se osredotočam na prihajajoče domače svetovno prvenstvo."

Zveza se po pogovoru osredotoča na domače SP

"Kot zveza smo se soočili s tem in se nam zdi pohvalno, da je Patrick Fischer javno razkril svojo napako. To kaže na osebno odgovornost in značaj. S Fischerjem smo se o tem temeljito pogovorili. Sprejel je posledice. Za nas je zadeva zdaj končana. Zdaj se veselimo prihajajočega domačega svetovnega prvenstva s Patrickom Fischerjem in celotno ekipo. V celoti se osredotočamo na športni uspeh," pa je priznanje pospremil predsednik hokejske zveze Urs Kessler.

Pod njegovim vodstvom, po letošnjem svetovnem prvenstvu naj bi se poslovil od selektorske vloge švicarske reprezentance, so se Švicarji trikrat uvrstili v finale svetovnega prvenstva, zadnje olimpijske igre pa končali na petem mestu. Foto: Guliverimage

Številni uspehi

Fischer je vodenje švicarske moške reprezentance prevzel decembra 2015, zadnjič pa naj bi jo vodil na majskem svetovnem prvenstvu, po katerem naj bi se poslovil (slovo je napovedal lani). Pod njegovim vodstvom so Švicarji doživeli mnogo uspehov, med drugim so se na treh svetovnih prvenstvih (2018, 2024, 2025) uvrstili v finale, nato pa osvojili srebro. Februarske olimpijske igre so končali na petem mestu.

Na svetovnem prvenstvu v Švici bo sodelovala tudi slovenska hokejska reprezentanca, ki bo igrala v skupini B v Fribourgu, kjer jo čakajo tekme s Kanado, Švedsko, Češko, Slovaško, Dansko, Norveško in Italijo.